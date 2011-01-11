ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 11 січня

Економічні матеріали Українські ЗМІ

«Діло» подає матеріал «Суд дозволив скандальній компанії продовжувати безмитно ввозити нафту», в якому пише – вищий адмінсуд ухвалив закрити справу про законність ввезення компанією «Лівела» нафти і нафтопродуктів без сплати акцизу і ПДВ. Через безмитний імпорт нафти «Лівелою» держбюджет України вже недоотримав 3 млрд. гривень надходжень.

http://delo.ua/business/sud-razreshil-skandalnoj-kompa-149827/

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Також «Діло» публікує матеріал «Рахункова палата: СБУ і МВС витрачали гроші для Євро-2012 на автомобілі і ремонт будинків», в якому пише, - Рахункова палата повідомила про неефективне використання силовими відомствами засобів, призначених на підготовку України до Євро-2012. Десятки мільйонів гривень йшли не за призначенням: на ремонт споруд, закупівлю відеотехніки і автомобілів.

http://delo.ua/ukraine/schetnaja-palata-sbu-i-mvd-trat-149777/

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Видання «Экономические известия» в публікації «Сталь не росте» пише - в 2010 р. українські металурги збільшили виплавку сталі. При цьому галузь майже повністю вичерпала запас міцності.

http://markets.eizvestia.com/full/stal-ne-rastet

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Також «Экономические известия» в публікації «Резервам знадобляться кредити» пишуть - після дворічного скорочення золотовалютних резервів Нацбанку, в 2010 р. вони знову продемонстрували тенденцію до зростання. У поточному році тренд повинен зберегтися: зростання резервам прогнозують, в першу чергу, за рахунок кредитів МВФ і нових зовнішніх позик.

http://finance.eizvestia.com/full/rezervam-ponadobyatsya-kredity

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«Экономические известия» в публікації «Ринок авто бере розгін» пишуть - в 2010 р. продаж нових легкових авто залишився на рівні кризового 2009-го. Але позитивна динаміка останніх місяців дозволяє експертам прогнозувати зростання ринку в 2011 р., за різними оцінками, від 10% до 25%.

http://markets.eizvestia.com/full/rynok-avto-beret-razgon

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«Газета по-київськи» в публікації «МММ відроджується в інтернеті» пише – знаменитий будівельник «пірамід» відроджує МММ у віртуальному просторі. Вже знайшлося немало охочих не тільки вкладати гроші в чергову аферу, але й допомагати йому.

http://mycityua.com/articles/country/2011/01/11/023810.html

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Також «Газета по-київськи» в публікації «Чиновника зобов`яжуть відкрити доступ до своєї інформації» пише – в листопаді Верховна Рада прийняла за основу зміни до деяких законодавчих актів України про забезпечення доступу до публічної інформації. А цього тижня планують затвердити в цілому.

http://mycityua.com/articles/country/2011/01/11/020114.html

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Видання «Сьогодні» в публікації «Підвищення ціни газу мало на що вплине для України» пише – за словами міністра енергетики тіньового Кабміну Олександра Гудими, ми й так упевнено рухаємося до економічної прірви, незалежно від цін на паливо.

http://www.segodnya.ua/news/14211576.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Знову подвоєння» пише – інноваційний ривок Росії може забезпечити інноваційна людина, інноваційний бізнес та інноваційна держава. Поки ні першого, ні другого, ні третього в країні чиновники Мінекономрозвитку майже не помічають.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/252844/opyat_udvoenie

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Також видання «Ведомости» в публікації «Палацовий партнер» пише – будівельники «палацу Путіна» можуть зіткнутися ще з одним корупційним скандалом. Їх партнер Вадим Можаєв в листопаді минулого року був арештований у справі про вимагання мільйонного хабара у компанії Toshiba.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/252831/dvorcovyj_partner

(УНІАН)