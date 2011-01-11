Процес набуття безвізового режиму з ЄС може затягтися на роки - Тарасюк

Голова Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції, міністр закордонних справ України (1998-2000, 2005-2006) Борис ТАРАСЮК заявив, що візит єврокомісара Штефана ФЮЛЕ в Україну пов`язаний, у тому числі, із тиском на українську опозицію з боку влади.

Про це Б.ТАРАСЮК сказав в ефірі телеканалу ТВі.

«Як поділився зі мною комісар Ш.ФЮЛЕ, в Європейському Союзі дуже добре знають про ту ситуацію, яка виникла в Україні і помічають політично вмотивовані переслідування представників опозиції. Тому, одна з причин - це обмінятися думками із представниками влади щодо виконання так званої матриці Ш.ФЮЛЕ, яку він запропонував у квітні минулого року. І, крім того, отримання інформації з першоджерел відносно того, що відбувається в Україні», - зазначив політик.

Б.ТАРАСЮК також висловив переконання, що у випадку, якщо політика нинішньої влади стосовно громадянських свобод не зміниться, на порядок денний може бути поставлене питання про можливість окремих посадовців вільно подорожувати країнами ЄС. «Цілком закономірним було б поставити питання про обмеження деяких представників нинішньої влади в їхніх поїздках, можливо, щоб це заторкнуло і їхні рахунки в іноземних банках. Якщо позиція і дії нинішньої влади не зміняться, то цього цілком можна очікувати з боку Європейського Союзу щодо деяких представників влади України», - сказав він.

Разом із тим, Б.ТАРАСЮК зауважив, що офіційна реакція єврокомісара на українські реалії, швидше за все, не буде занадто різкою, хоча, на його думку, недемократична поведінка діючого в Україні режиму може негативно позначитися на відносинах з ЄС, зокрема на підписанні угоди про асоціацію у 2011 році. Стосовно ж запровадження безвізового режиму між Україною та країнами ЄС, Б.ТАРАСЮК підкреслив, що влітку його запровадження буде навряд чи можливим: «Дай Боже, аби безвізовий режим був запроваджений до Євро-2012. Разом із депутатами Європарламенту ми ще рік тому винесли таку рекомендацію Європарламенту і Верховній Раді». «Якщо ж політика репресій буде продовжуватись, то цей процес може затягнутися на роки», - додав народний депутат.