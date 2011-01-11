Клюєв: Україна зробить все, щоб завершити у 2011 році переговори з ЄС про асоціацію

Україна докладе максимум зусиль для прискорення процесу переговорів щодо укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, включаючи створення зони вільної торгівлі.

Про це перший віце-прем`єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ заявив на зустрічі з комісаром Європейської комісії з питань розширення та європейської політики сусідства Штефаном ФЮЛЕ, повідомили УНІАН у прес-службі А.КЛЮЄВА.

Перший віце-прем`єр-міністр висловив сподівання, що цей переговорний процес успішно завершиться вже у 2011 році.

Він також заявив про важливість для України інших кроків зближення з ЄС, зокрема, підписання договору про безвізовий режим. «Впровадження безвізового режиму між Україною та ЄС має високий суспільний інтерес, і уряд України приділяє цьому питанню значну увагу. Ми сподіваємося, що до початку футбольного чемпіонату Євро-2012 безвізовий режим почне діяти», - зазначив він.

А.КЛЮЄВ повідомив, що Кабінет міністрів України завершує розробку Національного плану на 2011 рік з виконання Плану дій щодо лібералізації візового режиму. «Це комплексний документ який, по суті, буде програмою інституційних і законодавчих реформ у міграційно-візовій сфері відповідно до європейських стандартів», - повідомив перший віце-прем`єр-міністр України.

У свою чергу, Ш.ФЮЛЕ дав високу оцінку активізації загального переговорного процесу між Україною та ЄС, яка спостерігається останнім часом. Він зазначив, що в процесі інтенсивних переговорів «знімаються багато проблемних питань».

Учасники зустрічі обговорили основні механізми для прискорення переговорного процесу та зв`язку широкомасштабних внутрішніх соціальних і економічних реформ, що проводяться в Україні, з процесом адаптації українського законодавства до стандартів ЄС. Зокрема, йшлося про додаткові можливості експертної оцінки нових законопроектів, які готуються українською владою у процесі підготовки та проведення реформ.

А.КЛЮЄВ і Ш.ФЮЛЕ також обговорили механізми збільшення ефективності фінансової та технічної допомоги, що надається України Євросоюзом у процесі євроінтеграції.

Довідка УНІАН. Україна і ЄС у 2007 році розпочали переговори про угоду про асоціацію. На початку 2008 року сторони розпочали переговори про угоду про зону вільної торгівлі, яка має стати частиною угоди про асоціацію.

17 грудня 2010 р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловив упевненість, що Україна і Євросоюз вже в 2011 році підпишуть угоду про безвізовий режим і зону вільної торгівлі.