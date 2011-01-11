Верховну Раду "замінували"

Охорона Верховної Ради України вперше за всю історію просить журналістів на час перерви, до 16.00, залишити приміщення Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, працівники охорони ВР пояснили, що їхнє прохання пов’язане з необхідністю проведення перевірки, однак вони не уточнили, що саме перевірятимуть. За неофіційними даними, до правоохоронних органів надійшов дзвінок щодо замінування парламенту.

Представники міліції, що стоять біля ВР, забороняють знаходитися на площі перед парламентом. Вони також не надають жодних офіційних пояснень.

Водночас у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві УНІАН повідомили, що приблизно о 14.00 по спецлінії «102» надійшло повідомлення від невідомого чоловіка про замінування парламенту.

Після отримання інформації, до ВР негайно виїхали слідчо-оперативні групи та вибухотехнічна служба, які зараз працюють на місці.