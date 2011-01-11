ВР внесла зміни до законодавства щодо надання телеканалами ідентифікуючої інформації під час реклами

17:28, 11 січня 2011
Різне
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Верховна Рада ухвалила в цілому Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про телебачення і радіомовлення” щодо надання телеканалами ідентифікуючої інформації під час реклами.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 302 народні депутати з 416 зареєстрованих в сесійній залі.

Законом вносяться зміни до Закону України “Про телебачення і радіомовлення”. Зокрема, під терміном «ефірний час» пропонується розуміти такий проміжок часу, в якому демонструються не лише програми чи передачі, а вся аудіовізуальна продукція, яка надається каналом.

Законом пропонується у визначенні «логотип» передбачити, що його застосовування відбувається не лише для вирізнення програм та передач, але й для позиціонування всього ефірного часу телеканалу. Законом також передбачається, що логотип встановлюється для вирізнення всього ефірного часу того чи іншого телеканалу.

 

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