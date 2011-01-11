Головне на 11 січня

Міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ не бачить у порушенні кримінальної справи проти лідера найпопулярнішої опозиційної партії, екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО переслідування опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це він заявив на прес-конференції у Варшаві під час офіційного візиту.

"Потрібно пам`ятати, що той, хто здійснює незаконні дії, пізніше зіткнеться з відповідними наслідками. Це стосується не лише чиновників з колишньої влади, але й нинішніх високопосадовців", - зазначив О.ЛАВРИНОВИЧ.

За його словами, Ю.ТИМОШЕНКО “фігурує у низці незакритих кримінальних справ ще з 1999 року, в тому числі порушених у європейських країнах та США”.

Міністр зауважив, що за останні дев’ять місяців після зміни влади в Україні кримінальні справи порушувалися не лише проти чиновників попередньої влади, але також нинішньої, зокрема, затримано колишнього заступника міністра екології.

О.ЛАВРИНОВИЧ висловив думку, що судовий процес проти Ю.ТИМОШЕНКО буде “виключно публічним та відкритим”, зауваживши, що кримінальна справа проти неї стосується порушень у сфері використання бюджетних коштів.

"Якщо говорити про опозицію в цілому, то важко сказати, що сьогодні в Україні вона не може відверто висловлювати свої думки у ЗМІ. Візьміть будь-які газети, подивіться телеканали - і ви отримаєте чітку відповідь на це запитання", - зазначив міністр.

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний, що парламентських виборів у 2011 році не буде.

Про це він заявив в інтерв’ю 5 каналу.

За його словами, 2011 рік – це “тільки четвертий рік повноважень ВР, а ця ВР обиралася на 5 років”.

“А якщо комусь дуже кортить чи сверблячка велика... завести представників олігархів у ВР для того, щоб потім використовувати Україну як дійну корову, то треба сказати їм – цього не буде, вже досить!”, – сказав він.

“Там, де можна протистояти, я буду цьому протистояти”, – заявив В.ЛИТВИН, додавши, що для нього як голови ВР “більш важливе питання – як не допустити спалахів протистояння” у 2011 році у ВР.

При цьому він висловив сподівання, що у парламенті не буде повтору подій 2010 року, оскільки “всі навчені минулими уроками”, і має бути розуміння, що “рано чи пізно постане питання про відповідальність”.

Також, на думку В.ЛИТВИНА, “людям глибоко плювати на те, будуть парламентські вибори, чи ні, – вони хочуть життя”. “І я хочу, щоб в країні у 2011 році було життя. І для цього рву серце, душу і здоров’я: для того, щоб зліпити у парламенті працездатний орган, щоб була робота”, – сказав він.

Спікер також наголосив, що вибори до ВР у 2011 році можуть бути лише при одній умові: якщо буде ухвалений закон про вибори до парламенту на мажоритарній основі.

Станом на 10 січня 2011 р., підприємства комунальної теплоенергетики (ТКЕ, без АЕК «Київенерго») заборгували ДК «Газ України» за природний газ, спожитий в опалювальному сезоні 2010-2011 рр. (з 1 жовтня 2010 р.), близько 3,27 млрд. грн. (рівень розрахунків становить 42%).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДК «Газ України» НАК «Нафтогаз України».

У повідомленні наголошується, що, за оперативною інформацією, найбільші борги накопичили підприємства ТКЕ Дніпропетровської (479,81 млн. грн.), Донецької (470,83 млн. грн.), Харківської (429,78 млн. грн.), Одеської (188,26 млн. грн.), Запорізької (179,87 млн. грн.), Луганської (168,30 млн. грн.), Київської (146,46 млн. грн.), Львівської (143,34 млн. грн.), Полтавської (98,50 млн. грн.) областей і АР Крим (97,93 млн. грн.).

Крім того, столична енергокомпанія АЕК «Київенерго» заборгувала ДК «Газ України» за спожитий з 1 жовтня 2010 р. природний газ близько 1,23 млрд. грн.

Украй низький рівень розрахунків за спожитий у поточному опалювальному сезоні природний газ мають теплопостачальні підприємства Закарпатської (32%), Дніпропетровської і Кіровоградської (по 33%), Житомирської і Волинської (по 35%), Луганської і Рівненської (по 36%), Одеської та Івано-Франківської (по 37%) областей, а також АР Крим (33%).

Значною залишається заборгованість підприємств ТКЕ за газ, спожитий протягом опалювального сезону 2009-2010 рр. Станом на 10 січня 2011 р. сума боргу становить 1,81 млрд. грн., рівень оплати - 82%.

ДК «Газ України» звертає увагу керівників теплопостачальних підприємств і місцевих органів влади на необхідність проведення повних і своєчасних розрахунків за природний газ, а також погашення накопиченої заборгованості. Компанія нагадує, що виділення планових об`ємів природного газу (лімітів) здійснюється відповідно до рівня оплати тепловиробниками вартості спожитого природного газу.

Українські нафтогазовидобувні підприємства, за оперативними даними, в 2010 році скоротили видобуток газу на 5,3%, порівняно з 2009 роком, до 20 млрд. 54,7 млн. куб. м.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

У грудні 2010 року Україна скоротила видобуток газу на 4,0%, порівняно з груднем 2009 року, до 1 млрд. 697,4 млн. куб. м.

Угорське управління з енергетики (ВУЕ), яке регулює національні енергетичні питання, своїм рішенням від 5 січня призупинило ліцензію компанії Emfesz Kft (Угорщина), що входить в сферу інтересів українського бізнесмена Дмитра ФІРТАША, на торгівлю природним газом на території Угорщини.

Про це йдеться в повідомленні ВУЕ, розміщеному на сайті відомства.

Згідно з повідомленням, ліцензія Emfesz призупинена з 13 січня 6.00 ранку терміном на 90 днів.

Таке рішення ВУЕ прийняло відповідно до постанови уряду Угорщини.

Найближчим часом ВУЕ повинне вибрати інших постачальників для забезпечення газом контрагентів Emfesz.

Трейдер Emfesz контролює близько 25% газового ринку Угорщини.

В Україні зростання ВВП за підсумками 2010 року перевищить 4%.

Як повідомив УНІАН прес-секретар прем`єр-міністра України Віталій ЛУК`ЯНЕНКО, про це прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ заявив в ході зустрічі з комісаром ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефаном ФЮЛЄ.

«У нас буде більше 4% зростання ВВП», - процитував М.АЗАРОВА його прес-секретар.

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону „Про внесення змін до статей 19 та 43 Закону України “Про охорону праці”.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 245 народних депутатів з 427 зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законопроектом передбачається надання роботодавцю права на оскарження рішення про накладення штрафу у вищому структурному підрозділі Центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці. Законопроект також визначає, що сплата штрафу не позбавляє юридичну або фізичну особу, яка відповідно до законодавства використовує найману працю, від усунення виявлених порушень у визначені строки.

(УНІАН)