Анонс на 12 січня

* Відбудеться засідання Кабінету Міністрів України.

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* У Держмитслужбі України буде проведено внутрішнє комп`ютерне тестування всіх без винятку 18 тисяч посадових осіб, мета якого - перевірити рівень знань із усіх напрямів митної справи.

* Прес-конференція на тему: «Прогноз погоди до кінця зими, ситуація на річках та водоймах, погодний фактор і врожай». Учасники: Микола Кульбіда, начальник Українського Гідрометцентру; Вікторія Бойко, начальник відділу гідропрогнозів Українського Гідрометцентру; Тетяна Адаменко, начальник відділу агрометеорології Українського Гідрометцентру.

* Прес-конференція на тему: «Експорт зброї та створення концерну «Укроборонпром» у контексті нових підходів влади до «оборонки». Учасники: директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак, директор інформаційно-консалтингової компанії «Defense Express» Сергій Згурець і президент Асоціації «Українські оборонні технології» Володимир Грек.

* Прес-конференція на тему: «Чому підвищилася ціна на російський газ для України?». Учасники: колишній представник Президента з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський і президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук.

* Відбудеться Інтернет-конференція Олега Рибачука, колишнього віце-прем`єр-міністра з питань європейської інтеграції (у 2005 р.) на тему: «Україна і ЄС: основні точки перетину».

* Відбудеться засідання Комітету з питань соціальної політики та праці.

* Відбудуться парламентські слухання на тему: "Про стан і перспективи видобутку вуглеводнів в Україні та впровадження державної монополії на цю діяльність".

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