Курс НБУ на 12.01.11
23:13, 11 січня 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 12.01.11100 USD - 795.8200 (11 січня - 795.8300)100 EUR - 1030.4277 (11 січня - 1026.8594)10 RUR - 2.5986 (11 січня - 2.6221)Облікові курси банківських металів на 12.01.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-109902.74 (11 січня-108889.44)961 XAG 10 Срібло-2350.85 (11 січня-2291.19)962XPT10Платина-139109.34(11 січня-138394.84)964XPD10Паладій-60641.48 (11 січня-59687.25)
Офіційний курс НБУ на 12.01.11
100 USD - 795.8200 (11 січня - 795.8300)
100 EUR - 1030.4277 (11 січня - 1026.8594)
10 RUR - 2.5986 (11 січня - 2.6221)
Облікові курси банківських металів на 12.01.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959XAU10Золото-109902.74 (11 січня-108889.44)
961 XAG 10 Срібло-2350.85 (11 січня-2291.19)
962XPT10Платина-139109.34(11 січня-138394.84)
964XPD10Паладій-60641.48 (11 січня-59687.25)
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