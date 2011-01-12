Суд визнав недійсним указ про присвоєння Бандері звання “Герой України»

Суд визнав недійсним указ Президента про присвоєння провіднику ОУН Степану Бандері звання “Герой України».

Про це повідомляє прес-служба Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

“Указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА №46/2010 від 20 січня 2010 року «Про присвоєння С.Бандері звання Герой України» рішенням суду визнаний недійсним”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня 2010 року Донецький окружний адміністративний суд визнав незаконним і скасував указ від 20 січня 2010 року тодішнього Президента В.ЮЩЕНКА про присвоєння С.Бандері звання Героя України.

Політики та представники громадськості оскаржували це рішення донецького суду.

23 червня 2010 року Донецький апеляційний адміністративний суд виніс ухвалу, якою залишив без задоволення всі 23 апеляційні скарги, подані на рішення Донецького окружного адміністративного суду.

Пізніше звання «Герой України» С.Бандері відстоювали вже у Вищому адміністративному суді України.