ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 12 січня

Економічні матеріали Українські ЗМІ

«Діло» подає матеріал «Названі причини аварії на нафтовій вежі BP у Мексиканській затоці», в якому пише, – слідча комісія Білого дому опублікувала звіт про причини аварії на свердловині British Petroleum в Мексиканській затоці. До найбільшої в історії США екологічній катастрофі призвела зайва економія і брак цементу…

http://delo.ua/business/nazvany-prichiny-avarii-na-neft-149885/

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Також «Діло» публікує матеріал «Україна – другий за величиною боржник МВФ», в якому пише, - Україна після отримання від Міжнародного валютного фонду минулого року двох траншів нового кредиту stand by на загальну суму SDR2,25 млрд. збільшила свої зобов`язання перед Фондом до SDR9,25 млрд. (14,12 млрд. доларів по поточному курсу)…

http://delo.ua/world/ukraina-vtoroj-po-velichine-d-149905/

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Видання «Экономические известия» в публікації «Позичити на їжу» пише – роздрібні мережі почали використовувати кредитні карти для стимулювання попиту. Правда, якщо в більшості супермаркетів електроніки і побутової техніки можна знайти відразу декілька пропозицій від різних банків, то такої різноманітності в продуктових мережах поки не було…

http://markets.eizvestia.com/full/odolzhit-na-edu

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Також «Экономические известия» в публікації «Фірташ вимагає борг від ТОВ «Каховка Пром-Агро» пише - майно найбільшого переробника сої арештоване за позовом «Надра Банку», підконтрольного бізнесменові Дмитру Фірташу…

http://markets.eizvestia.com/full/firtash-trebuet-dolg-ot-ooo-kahovka-prom-agro

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«Экономические известия» в публікації «Банкірів і страховиків змусять розкритися по-новому» пишуть - Міністерство фінансів України оприлюднило проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань бухгалтерського обліку», яким пропонує зобов`язати учасників фінринку подавати і оприлюднювати фінансову звітність згідно з нормами МСФЗ…

http://finance.eizvestia.com/full/bankirov-i-strahovshhikov-zastavyat-raskrytsya-po-novomu

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«Газета по-київськи» в публікації «Квартири: хто накопичив, той і купив» пише – покупці житла і його продавці ніби зійшлися в психічній атаці: у кого не витримають нерви, той і програв. Ситуацію підтримує держава, що «забезпечила» повну непрозорість ринку нерухомості…

http://mycityua.com/articles/city/2011/01/12/010249.html

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Також «Газета по-київськи» в публікації «Можуть заборонити діяльність екстрасенсів і астрологів» пише – вчора депутати планували розглянути законопроект про заборону діяльності екстрасенсів, ворожок, знахарів і навіть астрологів, проте в останню мить передумали…

http://mycityua.com/articles/country/2011/01/12/030211.html

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Видання «Сьогодні» в публікації «В київській мерії почали продавати горілку. Товар ходовий» пише – ціни на спиртне: вітчизняні коньяк (86 грн.), «Мартіні» (136 грн.), шампанське (36 грн.), вино біле і червоне (44 грн.), горілка (52 грн.)…

http://www.segodnya.ua/news/14212006.html

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Сайт «УНІАН-економіка » в публікації «Євро виживе? Незважаючи на похоронний прогноз…» пише – напередодні Нового року ЗМІ, особливо російськими, в черговий раз розкручувалася інформація про можливий розвал Єврозони. І хоча ця тема не нова, не можна сказати, що новини залишилися непоміченими...

http://economics.unian.net/rus/detail/73447

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Російські ЗМІ Видання «Ведомости» в публікації «Нафта запахла газом» пише – Москва і Мінськ знову ризикують посваритися через нафту: з Нового року «Білнафтохім» не може домовитися з російськими нафтовиками про ціну, його запасів вистачить лише до кінця січня…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/252950/neft_zapahla_gazom

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Також видання «Ведомости» в публікації «Lada набирає клас» пише – «АвтоВАЗ» реанімує проект створення автомобіля класу C. Він з`явиться в 2014-2015 рр., а доти під брендом Lada випускатиметься фейсліфтингова версія Nissan Almera…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/252952/lada_nabiraet_klass

(УНІАН)