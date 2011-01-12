ГПУ притягне до відповідальності і представників нинішньої влади, хто порушив закони

Перший заступник генерального прокурора України Євген БЛАЖІВСЬКИЙ запевняє, що Генеральна прокуратура притягує до відповідальності всіх порушників законів, у тому числі представників нинішньої влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні парламенту.

«До відповідальності притягуються всі, хто порушує закон, в тому числі представники нинішньої влади. Я вже казав і називав справи, які передані до суду, – це справа щодо колишнього заступника міністра екології ПРЕСНЕРА, справа щодо керівника одного з департаментів РУДЬ, яка взяла хабар», - наголосив Є.БЛАЖІВСЬКИЙ

Відповідаючи на запитання депутатів, яким чином прокуратура реагуватиме на передані справи щодо зловживань, вчинених представниками нинішнього уряду, Є.БЛАЖІВСЬКИЙ зауважив, що всім фактам надається відповідна оцінка.

«Всім їм надається оцінка і приймаються рішення, передбачені статтею 97 Кримінально-процесуального кодексу України», - сказав перший заступник генпрокурора.

Він також повідомив, що протягом минулого року було порушено на 5% більше кримінальних справ за фактами хабарництва, ніж попереднього.

«А це вже проти представників, які нині знаходяться при владі», - сказав Є.БЛАЖІВСЬКИЙ.