ВР відмовилася посилити відповідальність посадових осіб

Верховна Рада України не підтримала у першому читанні проект Закону України “Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за посадові злочини, вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави і органів місцевого самоврядування)”.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 104 із 418 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом передбачалося посилити покарання для вищих посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави і органів місцевого самоврядування, за вчинення посадових злочинів, зокрема, за такі злочини як привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, порушення законодавства про бюджетну систему України, видання нормативно-правових або розпорядчих актів, які змінюють доходи і видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку, створення злочинної організації, сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності, бандитизм, зловживання владою або службовим становищем, перевищення влади або службових повноважень, службове підроблення, службова недбалість, одержання хабара, незаконне збагачення, пропозиція або давання хабара, постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови .