Європейська криза може привести до зростання обсягів імпорту – експерт

Криза у Європі може привести до зростання імпорту в Україну, оскільки він стане дешевшим для доларизованої економіки країни. Проте значного ефекту на економіку України в цілому не матиме, оскільки вона залежна, в основному, від країн, що розвиваються, де основною валютою розрахунків є долар США.

Таку думку в коментарі УНІАН висловив аналітик АТ «Ерсте Банк» Мар'ян ЗАБЛОЦЬКИЙ, коментуючи можливість відмови низки країн від використання євро і вплив європейської кризи на економіку України.

«Втрати банків і економік країн Європи від гіпотетичної відміни євро значно перевищують всі витрати, пов'язані з порятунком окремих країн. … У найгіршому випадку ми можемо говорити про значну емісію євро, що, безумовно, ослабить курс євровалюти», - зазначив він.

За словами керівника інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB Миколи ІВЧЕНКА, поки що рано говорити про можливий розпад єврозони. «Йдуть процеси купівлі єврооблігацій Іспанії, Португалії з боку Китаю… ЄЦБ купує єврооблігації єврозони. Є сили, які підтримують євро», - вважає він.

Експерт зазначає, що на сьогодні важливим питанням розв‘язання європейської кризи є виділення грошової допомоги Португалії. Португалія, ймовірно, стане третьою країною, яка звернеться по фінансову допомогу до Міжнародного валютного фонду та інших країн єврозони.

«Напевно, до кінця січня вирішиться питання, чи вона звертатиметься по допомогу», - сказав він. Лідери ЄС бояться, що якщо Португалія вчасно не звернеться по допомогу, то криза може перекинутися на Іспанію, вважає експерт.

Суму допомоги оцінюють, приблизно, на рівні 70-80 млрд. євро. «Якщо Португалія вчасно звернеться по допомогу, то зможе зупинити поширення кризи. Якщо будуть проблеми в Іспанії, там вже сума запрошуваних грошей буде рази в три-чотири більше», - говорить М.ІВЧЕНКО.

Детальніше читайте в публікації «Євро виживе? Незважаючи на поминальний прогноз…» на сайті УНІАН-Економіка - http://economics.unian.net/rus/detail/73447