Україна торік експортувала зброї на суму близько 1,2 млрд. дол. - експерт

За експертними оцінками, у 2010 році річний обсяг експорту товарів та послуг військового призначення склав для України близько 1,2 млрд. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин БАДРАК сьогодні на прес-конференції у Києві.

Він зауважив, що, наразі немає точної офіційної інформації з цього питання. Але, за оцінками експерта, у минулому році цей обсяг склав близько 1,2 млрд. дол.

“Хочу підкреслити, що 2010 рік був абсолютно повністю забезпечений 2009 роком. Тобто, найбільші контракти були укладені тоді на 3-4 роки уперед”, - зауважив В.БАДРАК.

Він нагадав, що йдеться про контракти з постачання до Китаю десантних кораблів на повітряній подушці на суму 315 млн. дол.; постачання бронетранспортерів та літаків Ан-32 до Іраку вартістю 460 млн. дол.; модернізація літаків Ан-32 для Індії на суму більше 400 млн. дол.; модернізація бронетранспортерів, постачання вантажних автомобілів КРАЗ та літаків для Єгипту; постачання деяких комплектуючих за контрактом Росії з Конго; будівництво літаків для Лівії, що досі не виконано; а також співробітництво з Китаєм в авіаційній сфері.

При цьому експерт зазначив, що оцінює потенціал України на світовому ринку озброєнь на рівні 1,5-1,8 млрд. дол. на рік. “Цей потенціал відповідає можливостям України бути на 10-15 місті світового рейтингу та охоплювати до 1% світового ринку озброєнь”, - заявив В.БАДРАК.

