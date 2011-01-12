Головне на 12 січня

Фонд державного майна України (ФДМУ) оприлюднив орієнтовний перелік підприємств, які плануються до продажу в 2011 р. Про це повідомляється в офіційному виданні Фонду державного майна «Відомості приватизації» від 12 січня 2011 р.

Зокрема, у 2011 р. ФДМ знову планує виставити на продаж 46% держпакет ВАТ «Черкасиобленерго», 25% + 1 акція ВАТ “Сумиобленерго”, 94,47% ДАХК “Енергобуд», 50% + 1 акція АХК «Укрнафтопродукт», 74,62% ВАТ «Росава», 26,31% ВАТ “Астарта”, 51% ВАТ «Антрацитшахтобуд», 45,38% ВАТ «Трест «Свердловськшахтобуд», 51,04% ВАТ «Краснодоншахтобуд», 100% ВАТ «Костянтинівський металургійний завод», 60,86% ВАТ «Макіївський металургійний комбінат», 90,8% ВАТ «Азовкабель», 100% «Київський мотоциклетний завод», 36,54 % «Луганськнафтопродукт”, 91,595% ВАТ “Акціонерна компанія “Свема”, 100% ВАТ “Завод “Маяк”, 100% ВАТ “Феодосійська суднобудівна компанія “Море”, 100% ВАТ “Авіаційна компанія “Мегалайн”, 100% ВАТ “Авіаційне підприємство спеціального призначення “Меридіан”, 35,516% ВАТ “Рівненська авіакомпанія “Універсал-Авіа”, 25% ВАТ “Чернігівський завод радіоприладів “ЧеЗаРа” й ін.

Верховна Рада України ухвалила закон “Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в будівництві енергоблоків № 3 та 4 Хмельницької АЕС”.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 240 із 417 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Дана угода підписана 9 червня 2010 року у м. Києві. Нею передбачено, що Україна та Росія здійснюють співробітництво у проектуванні, будівництві та введенні в експлуатацію енергоблоків № 3 та 4 Хмельницької АЕС з урахуванням застосування існуючих конструкцій з реакторними установками типу ВВЕР-1000 проекту В-392.

Відповідно до угоди, сторони будуть створювати умови щодо надання регулюючими органами Сторін ліцензій (дозволів) на проектування, будівництво та ведення в експлуатацію енергоблоків № 3 та 4 Хмельницької АЕС, експорту та імпорту проектної та іншої технічної документації, обладнання, матеріалів і послуг, які необхідні замовнику та підряднику, українським та російськім виконавчим організаціям для виконання робіт та послуг, передбачених цією угодою.

В цілях виконання положень цієї угоди призначаються такі компетентні органи: з української Сторони - Міністерство палива та енергетики України; з російської Сторони - Державна корпорація з атомної енергії «Росатом».

Відповідно до угоди, компетентний орган Російської Сторони покладає функції підрядника будівництва енергоблоків № 3 та 4 Хмельницької АЕС на закрите акціонерне товариство «Атомстройэкспорт», яке вправі залучати відповідні організації, що іменуються надалі виконавчими організаціями, для виконання робіт і послуг, а також здійснення поставок за цією угодою.

Компетентний орган Української Сторони покладає функції замовника будівництва енергоблоків № 3 та 4 Хмельницької АЕС на державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», яке вправі залучати відповідні організації та підприємства, що іменуються надалі виконавчими організаціями, для виконання робіт і послуг, а також здійснення поставок за цією угодою.

Відповідно до угоди, замовник і підрядник у першочерговому порядку укладуть між собою контрактну угоду на розробку технічного проекту реакторних установок типу ВВЕР-1000 проекту В-392 і постачання обладнання реакторних установок для енергоблоків № 3 та 4 Хмельницької АЕС у погодженому цією контрактною угодою обсязі.

В угоді зазначено, що в цілях здійснення співробітництва, передбаченого цією Угодою, Російська Сторона забезпечить організацію фінансування в обсязі, необхідному для проектування, будівництва та введення в експлуатацію енергоблоків № 3 та 4 Хмельницької АЕС, у тому числі для оплати товарів, робіт і послуг, що поставляються з Російської Федерації в Україну або закуповуються в Україні, за умови часткового співфінансування з української Сторони. У зв`язку з діяльністю, передбаченою цією Угодою, сплата податків і зборів (мита) здійснюється відповідно до законодавства держав - Сторін з урахуванням Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження ухилень від сплати податків від 8 лютого 1995 р.

В угоді передбачено, що енергоблоки № 3 та 4 Хмельницької АЕС, збудовані у відповідності до цієї Угоди, упродовж усього періоду їх експлуатації повинні використовувати ядерне паливо у вигляді тепловиділяючих збірок, виготовлених тільки за російськими технологіями, на умовах, погоджених у відповідних контрактах. При цьому, у випадку здійснення поставок палива відкритим акціонерним товариством «ТВЕЛ», комерційні умови поставок тепловиділяючих збірок для енергоблоків № 3 та 4 Хмельницької АЕС не можуть бути гірші, ніж умови поставок тепловиділяючих збірок, виготовлених ним для інших енергоблоків з реакторними установками типу ВВЕР українських АЕС.

Відпрацьоване в реакторах енергоблоків № 3 та 4 Хмельницької АЕС ядерне паливо, придбане в українського виробника або російських виконавчих організацій може направлятися до Російської Федерації для технологічного зберігання і (або) переробки в обсягах, визначених українською виконавчою організацією, на умовах, погоджених у відповідних контрактах.

Відповідно до угоди, ядерний матеріал, що передається Україні за цією угодою, не збагачується до значення 20 відсотків і більше по ізотопу урану-235, а також не збагачується і не переробляється Україною без попередньої письмової згоди Російської Федерації.

Під час обговорення даного закону народний депутат України Іван ЗАЄЦЬ (фракція Ну-НС) наголосив, що Україні невигідно укладати цю угоду, оскільки українська атомна енергетика “прив’язується” до російської сировини.

Доходи Державного бюджету України за 2010 рік, за оперативними даними, склали 240,398 млрд. грн., що на 5,7%, або на 14,598 млрд. грн., менше, ніж було заплановано (254,996 млрд. грн.). Про це йдеться в повідомленні, обнародуваному на сайті Державного казначейства України.

Дані стосовно доходів надані з урахуванням власних надходжень бюджетних установ, субвенцій з місцевого бюджету і бюджетного відшкодування податку на додану вартість облігаціями внутрішньої державної позики.

Доходи загального фонду, порівняно з планом, недовиконані на 1,3% і склали 207,473 млрд. грн.

Верховна Рада України не підтримала в першому читанні проект Закону України “Про внесення змін до деяких законів України (щодо декларування доходів та витрат вищих посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави і органів місцевого самоврядування, та їх близьких осіб)”.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 118 із 410 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом передбачалося запровадити спеціальну систему декларування доходів та витрат вищих посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави і органів місцевого самоврядування, та їх близьких осіб.

Згідно з документом, декларуванню підлягають всі витрати на оплату товарів, робіт та послуг, якщо фактична або ринкова вартість окремого товару, роботи та послуги перевищує 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, незалежно від кількості укладених правочинів для отримання відповідного товару, роботи та послуги, а також незалежно від наданих продавцем (виконавцем) розстрочок, відстрочок або знижок. До витрат на придбання товарів прирівнюється отримання товарів на безоплатній або платній основі у користування (оренду, найм, позику тощо).

Верховна Рада України не підтримала у першому читанні проект Закону України “Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності за посадові злочини, вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави і органів місцевого самоврядування)”.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 104 із 418 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом передбачалося посилити покарання для вищих посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави і органів місцевого самоврядування, за вчинення посадових злочинів, зокрема, за такі злочини як привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, порушення законодавства про бюджетну систему України, видання нормативно-правових або розпорядчих актів, які змінюють доходи і видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку, створення злочинної організації, сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності, бандитизм, зловживання владою або службовим становищем, перевищення влади або службових повноважень, службове підроблення, службова недбалість, одержання хабара, незаконне збагачення, пропозиція або давання хабара, постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови.

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ запевнив японську громадськість, що кошти, отримані Україною від продажу квот на викиди парникових газів за Кіотським протоколом, будуть використані за призначенням.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав сьогодні в інтерв`ю представникам провідних японських ЗМІ.

Відповідаючи, зокрема, на запитання про нецільове використання коштів, отриманих Україною за Кіотським протоколом екс-прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО, глава держави зазначив: “Дійсно, на жаль, попередній уряд використав частину цих коштів не за призначенням. Тому новому уряду було поставлене чітке завдання: ці кошти відновити. І нинішній уряд прийняв непросте в умовах триваючої фінансової кризи рішення щодо виділення коштів із загального фонду державного бюджету України, за рахунок інших чутливих статей видаткової частини, з метою відновлення отриманого від Японії фінансового ресурсу”.

Як наголосив Президент, “до 20 травня 2010 року наш уряд зробив усе, щоб ці гроші були в розпорядженні Національного агентства екологічних інвестицій.

“Ми зробили це, зашкодивши, повторюю, іншим програмам. Але в нас не було іншого шляху. Імідж України не повинен страждати через легковажність колишніх чиновників, які так безвідповідально повелися із цими коштами”, - пояснив ситуацію В.ЯНУКОВИЧ.

Заборгованість підприємств перед Пенсійним фондом України (ПФУ) перевищує 2 млрд. грн.Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Харкові заявив голова правління Пенсійного фонду Борис ЗАЙЧУК.

За його словами, у тому числі 600 млн. грн. складає борг підприємств, які знаходяться в стадії банкрутства, майже 500 млн. грн. - борги комунальних та стратегічних підприємств, до яких ПФУ не має права застосовувати штрафні санкції.

Б.ЗАЙЧУК підкреслив, що навіть якщо ці кошти вдасться залучити, вони не покриють дефіцит бюджету Пенсійного фонду.

Нагадаємо, за словами віце-прем`єр-міністра, міністра соціальної політики Сергія ТІГІПКА, за підсумками 2010 року дефіцит Пенсійного фонду складе 26,6 млрд. грн.

В Україні експорт металопродукції в 2010 році збільшився порівняно з 2009 роком на 5,8%, імпорт – на 80%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра промислової політики Сергій БІЛЕНЬКИЙ сьогодні у Дніпропетровську на балансовій нараді представників підприємств ГМК.

За його словами, обсяги експорту торік досягли 27 млн. тонн проти 25 млн. тонн за підсумками 2009 року. «Частка напівфабрикатів (сляби плюс квадратна заготівка) у загальному обсязі експорту становила 42%. Це дуже високий, небажаний показник, що свідчить про те, що підприємства продовжують продавати продукцію з низькою доданою вартістю», – зазначив заступник міністра.

Також С.БІЛЕНЬКИЙ повідомив, що імпорт металопродукції в Україну у 2010 році зріс на 80% – до 2,24 млн. тонн проти 1,24 млн. тонн за підсумками попереднього року.

«Це досить тривожний сигнал, який говорить про недостатній розвиток внутрішнього ринку. Не менш як 50% обсягу імпорту припало на металопродукцію, аналогічну тій, що виробляється вітчизняними підприємствами і могла бути продана ними в Україні», – сказав С.БІЛЕНЬКИЙ.

У проекті бюджету Пенсійного фонду України (ПФУ) на 2011 рік закладено дефіцит у розмірі 17,7 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час кущової наради Харківської, Полтавської та Сумської областей з питань пенсійного реформування в рамках проведення публічного громадського обговорення системи соціально-економічних реформ повідомив голова правління Пенсійного фонду України Борис ЗАЙЧУК.

Він підкреслив, що за умови проведення пенсійної реформи бюджет ПФУ вдасться вивести на бездефіцитний рівень у 2013 році.

Об`єднання металургійних підприємств «Металургпром» прогнозує зростання виробництва в галузі в 2011 році на рівні 6-7% порівняно з 2010 роком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник генерального директора ОП «Металургпром» Олександр ЗРАЖЕВСЬКИЙ сьогодні в Дніпропетровську на балансовій нараді представників підприємств ГМК.

За його словами, металурги наростять виробництво чавуну і сталі на 6%, виробництво загального прокату – на 7%.

О.ЗРАЖЕВСЬКИЙ підкреслив, що самі метпідприємства мають більш оптимістичні розрахунки. Металурги планують збільшити виробництво чавуну на 12%, сталі – на 13%, загального прокату – на 16%.

Комісія Міністерства економічного розвитку та торгівлі України на своєму засіданні 11 січня 2011 року розподілила квоти на експорт зерна серед українських компаній-експортерів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Української аграрної конфедерації (УАК).

У повідомленні зазначається, що члени комісії не підтримали пропозицію УАК продовжити термін прийому заявок до 14 січня у зв`язку з тим, що ряд компаній не змогли в період з 4 по 6 січня отримати на руки висновки Міністерства аграрної політики і продовольства про підтвердження наявності у них зерна й до закінчення робочого дня 6 січня подати заявки на отримання квот.

До числа суб`єктів господарської діяльності, серед яких розподілені квоти на експорт пшениці, увійшли такі компанії: ТОВ «Хліб Інвестбуд» – 221,3 тис. тонн, ТОВ «ФА Інтертрейдинг Україна» – 9,2 тис. тонн, ТОВ «Інтертрейд Груп» – 13,6 тис. тонн, ТОВ «Кернел-Трейд» – 46,1 тис. тонн, ТОВ «Комапнія Агро-Трейд» – 9,2 тис. тонн, Агропромисловий торговий дім «СГ» – 13,2 тис. тонн, ТОВ «Українські аграрні інвестиції» – 13,8 тис. тонн, підприємство з іноземними інвестиціями «Серна» – 55,3 тис. тонн, ТОВ «Волари Експорт» – 31,35 тис. тонн, ТОВ «Савранський завод продтоварів» – 5,2 тис. тонн, ТОВ «Унітрейд Україна Груп» – 20,65 тис. тонн, ТОВ «ТД Браво» – 13,9 тис. тонн, ТОВ «Зерно-Трейд» – 20,3 тис. тонн, ТОВ «Украгроком» – 13,8 тис. тонн, ТОВ «Продексим» – 12,9 тис. тонн.

При цьому загальний обсяг експортної квоти для пшениці до 31 березня 2011 року становить 1 млн. тонн, а обсяг квоти, розподілений згідно з рішенням комісії 12 листопада 2010 року, – 500 тис. тонн.

До числа суб`єктів господарської діяльності, серед яких розподілені квоти на експорт кукурудзи, увійшли такі компанії: ТОВ «Гермес-Трейдинг» – 89,2 тис. тонн, ТОВ «Поле-Порт» – 3,1 тис. тонн, ТОВ «Віталмар Агро» – 50,2 тис. тонн, ТОВ «Компанія Агро-Трейд» – 36,2 тис. тонн, ТОВ «Виробниче підприємство «Надія» – 8,6 тис. тонн, ТОВ «Агропромислова група» – 7,5 тис. тонн, ТОВ «Хліб Інвестбуд» – 543,5 тис. тонн, ТОВ «Зерно-Трейд» – 81,5 тис. тонн, ТОВ «Нобл Ресорсиз Україна» – 33,2 тис. тонн, ТОВ з іноземними інвестиціями «НовоФарм» – 16,5 тис. тонн, ТОВ «ТД Браво» – 13,6 тис. тонн, сільськогосподарське ТОВ «Довіра» – 10,9 тис. тонн, ТОВ «Дельта Преміум Ресурс» – 20,3 тис. тонн, ТОВ «Кернел-Трейд» – 135,9 тис. тонн, ТОВ «КЛОВ» – 135,9 тис. тонн, ТОВ «Українські аграрні інвестиції» – 9,1 тис. тонн, ТОВ «Продексим ЛТД» – 6,3 тис. тонн, ПВГП «Автотранс» – 9,9 тис. тонн, ТОВ «ФА Інтертрейдинг Україна» – 45,3 тис. тонн, ПАТ «Носовське ХПП» – 25,4 тис. тонн, Агропромисловий торговий дім «СГ» – 5,4 тис. тонн, ТОВ «Бурат» – 19,1 тис. тонн, ЗАТ «Рамбурс» – 22,6 тис. тонн, ТОВ «Украгроком» – 31,7 тис. тонн.

При цьому загальний обсяг експортної квоти для кукурудзи до 31 березня 2011 року становить 3 млн. тонн; обсяг квоти, розподілений згідно з рішенням комісії 12 листопада 2010 року, – 1,482 млн. тонн; не розподілений залишок експортної квоти – 1,519 млн. тонн; вивільнений обсяг квоти – 3,1 тис. тонн.

Разом із тим, зазначається в протоколі засідання комісії, в УАК повідомляють, що найближчими днями буде підготовлена пропозиція уряду про розподіл додаткових експортних обсягів зерна, практично всього залишку профіциту.

За даними УАК, профіцит (за вирахуванням розподілених обсягів) оцінюється в обсязі близько 5 млн. тонн, без урахування можливого надходження на баланс 2010/2011 маркетингового року, до 1 липня поточного року, зерна врожаю-2011 (ячменю та пшениці). Останніми роками таке "дострокове" надходження варіює в обсягах 1-1,5 млн. тонн, повідомив генеральний директор УАК Сергій СТОЯНОВ.

(УНІАН)