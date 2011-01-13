Анонс на 13 січня

* Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

* Відбудеться засідання НКРЕ.

* У медіа-холдингу «Главред» відбудеться прес-конференція на тему: «Нові тарифи на послуги ЖКГ: наскільки і чому вони будуть рости? Економічна обгрунтованість підвищення тарифів». Учасники: екс-міністр з питань житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко, голова Національного форуму профспілок України Мирослав Якібчук, екс-міністр палива і енергетики України, депутат Київради, ген.директор АЕК «Київенерго» в 1995-1999 і 2000-2005рр., голова Одеської ОДА в 2006-2007 рр.. Іван Плачков.

* Прес-конференція на тему: «Фінансова« війна» банків з боржниками: кому дістануться «трофеї» - квартири та авто?». Учасники: голова правління МГО "Міжнародна Ліга захисту прав громадян" Едуард Багіров; постраждала від іпотечної афери Ганна Анголенко.

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