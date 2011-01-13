Курс НБУ на 13.01.10

Офіційний курс НБУ на 13.01.10100 USD - 795.8200 (12 січня - 795.8200)100 EUR - 1032.4173 (12 січня - 1030.4277)10 RUR - 2.6179 (12 січня - 2.5986)Облікові курси банківських металів на 13.01.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU10Золото-110101.70 (12 січня-109902.74)961 XAG 10 Срібло-2355.63 (12 січня-2350.85)962XPT10Платина-142372.20(12 січня-139109.34)964XPD10Паладій-64063.51 (12 січня-60641.48)

Офіційний курс НБУ на 13.01.10 100 USD - 795.8200 (12 січня - 795.8200) 100 EUR - 1032.4173 (12 січня - 1030.4277) 10 RUR - 2.6179 (12 січня - 2.5986) Облікові курси банківських металів на 13.01.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU10Золото-110101.70 (12 січня-109902.74) 961 XAG 10 Срібло-2355.63 (12 січня-2350.85) 962XPT10Платина-142372.20(12 січня-139109.34) 964XPD10Паладій-64063.51 (12 січня-60641.48)

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