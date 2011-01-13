У бразильському штаті Ріо-де-Жанейро в результаті зсувів загинули 267 осіб

Щонайменше 267 осіб загинули в результаті серії зсувів у бразильському штаті Ріо-де-Жанейро.

Про це передає РІА «Новости» з посиланням на дані місцевої служби цивільної оборони.

Потужні грязьові потоки зійшли одразу на кілька міст у гірській частині штату Ріо-де-Жанейро після сильної зливи у ніч на середу. За добу в регіоні випало близько 800 міліметрів опадів, що відповідає місячній нормі.

За даними рятувальників, тільки у місті Терезополіс, розташованому в горах за 90 кілометрів на північ від Ріо, загинули 130 осіб, які опинилися під завалами разом зі своїми будинками. Більше двох тисяч жителів позбулися даху над головою. Їх тимчасово розміщено у будівлях шкіл і на критих стадіонах.

У сусідніх містах Петрополіс і Нова-Фрібургу загинули, відповідно, 30 і 107 осіб, а число зсувів з гір перевищило 30, відзначає служба цивільної оборони.

У всіх трьох потерпілих містах порушено подачу води і електрики, обірвано телефонні проводи.

У розчищанні завалів на місці беруть участь 800 бійців загонів цивільної оборони, а також спеціалізований загін рятувальників, який брав участь у ліквідації наслідків землетрусу на Гаїті рік тому.

За прогнозами синоптиків, найближчими днями зливи в регіоні можуть повторитися. Служби порятунку і цивільної оборони Ріо-де-Жанейро приведено у стан підвищеної готовності.