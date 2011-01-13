Єврокомісар попередив Януковича про можливе “замороження” відносин

Комісар ЄС з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ фактично попередив Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про вірогідність замороження розвитку відносин між Брюсселем і Києвом, якщо в Україні не зупинять процес відходу від демократичних цінностей.

Про це повідомляє радіо “Свобода” з посиланням на Financial Times.

Газета також зауважує, що Ш.ФЮЛЕ солідаризувався із заявою США щодо занепокоєння переслідуваннями української опозиції та обмеження свободи преси в Україні.

Єврокомісар фактично підтвердив, коли сказав про небажання «говорити зараз на тему будь-яких наслідків», котрі можуть бути, якщо Україна відійде від демократії, що ЄС готує документ із оцінкою політичної ситуації в Україні.

Financial Times також звертає увагу на доволі обтічні реакції Ш.ФЮЛЕ, коли журналісти й іноземні інвестори в Києві назвали йому факти відмови команди В.ЯНУКОВИЧА розслідувати прояви корупції серед своїх союзників, котрі прямо сприяють хабарництву і бюрократизму в діючій владі.

Як повідомляв УНІАН, Ш.ФЮЛЕ перебував з візитом в Україні 10-11 січня з метою обговорити розвиток відносин між ЄС та Україною у 2011 році.