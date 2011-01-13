Фюле поінформували про проблеми ведення бізнесу в Україні

Представники Європейської бізнес асоціації поінформували комісара ЄС з питань розширення і європейської політики сусідства Штефана ФЮЛЕ про проблеми ведення бізнесу в Україні.

Про це УНІАН повідомили у Європейській бізнес асоціації.

Зокрема, представники ЄБА під час зустрічі зі Ш.ФЮЛЕ окреслили основні аспекти бізнес клімату, презентували новий рівень Індексу Інвестиційної Привабливості України, і зокрема зупинилися на 7 основних проблемних питаннях для ведення бізнесу в Україні, вирішення яких не зазнало значних змін.

Серед цих питань: корупція, система судочинства, земельна система, відшкодування ПДВ, валютне врегулювання, митне врегулювання, технічні бар’єри в торгівлі і необхідність постійного конструктивного діалогу влади і бізнес спільноти.

Під час зустрічі з Ш.ФЮЛЕ представники ЄБА також відзначає слабку систему дотримання впровадження українських законів, що призводить до чималих практичних проблем.

У свою чергу Ш.ФЮЛЕ підтвердив свою готовність співпрацювати з Європейською бізнес асоціацією у багатьох економічних питаннях.

Як повідомляв УНІАН, комісар ЄС з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ перебував з візитом в Україні 10-11 січня.

Після його зустрічі 11 січня з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ прес-секретар голови уряду повідомив, що в розмові з М.АЗАРОВИМ Ш.ФЮЛЕ зазначив, що Європейська бізнес асоціація позитивно оцінює зміну бізнес-клімату в Україні.

«Ш.ФЮЛЕ повідомив, що він зустрічався з членами Європейською бізнес асоціації в Україні і вони в цілому позитивно оцінили зміни бізнес-клімату, що сталися в Україні за останній час», – сказав В.ЛУК’ЯНЕНКО.

За його словами, також Ш.ФЮЛЕ зазначив, що представники Європейської бізнес асоціації високо цінують те, що прем`єр-міністр України особисто зустрічається з представниками ділових кіл, і розраховують на продовження такого ж продуктивного діалогу з владою.

Довідка УНІАН. Європейська бізнес асоціація (European Business Association (EBA)) – неприбуткова організація, що об`єднує більш як 750 іноземних і вітчизняних компаній, які працюють в Україні. Європейська бізнес асоціація була створена в 1999 році за ініціативою Європейської комісії.