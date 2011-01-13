ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 13 січня

Економічні матеріали Українські ЗМІ

«Діло» подає матеріал «Які держпідприємства продаватиме Україна в 2011 році», в якому пише, – в планах на 2011 рік Фонд держмайна заклав продаж акцій 162 підприємств…

http://delo.ua/ukraine/kakie-gospredprijatija-budet-pro-149972/

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Також «Діло» публікує матеріал «Які питання обговорюватимуться на економічному форумі в Давосі», в якому пише, - експерти Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) пропонують визнати безпорадність перед прийдешніми кризами і спробувати створити якусь спільну мережу реагування на ризики. Відповідна доповідь опублікована напередодні форуму в Давосі…

http://delo.ua/world/kakie-voprosy-budut-obsuzhdats-149997/

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Видання «Экономические известия» в публікації «Дорога пенсійна реформа» пише - в Кабміні озвучили наміри щодо темпів реформування вітчизняної пенсійної системи. Уряду доведеться шукати джерела фінансування своєї затії…

http://state.eizvestia.com/full/dorogaya-pensionnaya-reforma

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Також «Экономические известия» в публікації «Столичне житло продовжує дешевшати» пишуть - середні ціни на квартири в 2010 р. на первинному ринку практично не змінилися, а на вторинному подешевшали на 6-6,5%. За словами експертів, якщо іпотека не відновиться, ціни на житло продовжуватимуть плавно знижуватися і в поточному році…

http://markets.eizvestia.com/full/stolichnoe-zhile-prodolzhaet-deshevet

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«Экономические известия» в публікації «Принцип «підкручених ваг» став домінуючим на зерноринку» пишуть - розподіл квот на експорт зерна знову був упередженим. У списки експортерів не потрапили більшість відомих транснаціональних компаній, які мають в своєму розпорядженні реальні об`єми зерна. Левову частку «повторного» експорту здійснить держоператор «Хлібінвестбуд»…

http://markets.eizvestia.com/full/princip-podkruchennyh-vesov-stal-dominiruyushhim-na-zernorynke

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«Газета по-київськи» в публікації «Оперативна пам`ять Кабміну» пише – уявіть, ви перед вибором: віддати бюджетні гроші українським історикам або витратити їх на оздоровлення депутатського корпусу…

http://mycityua.com/articles/column/2011/01/13/015746.html

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Також «Газета по-київськи» в публікації «Збитки європейських клубів досягли рекордних 1,2 млрд. євро» пише – УЄФА збентежена цією цифрою, адже з наступного року вводиться правило бездефіцитного бюджету. А що робити нашим, свідомо збитковим клубам – взагалі загадка…

http://sport.mycityua.com/articles/2011/01/13/011903.html

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Видання «Сьогодні» в публікації «На євро зараз можна заробити» пише – експерти радять зіграти на курсі…

http://www.segodnya.ua/news/14212334.html

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Сайт «УНІАН-економіка » в публікації «Хто і для чого "замутив" підвищення тарифів?..» пише – 2011-й привнесе в наше життя немало «радісних» подій. Одна з них – підвищення комунальних тарифів. Отже, готуйтеся до обдирання - поки всі зусилля влади здешевити енергоресурси, на жаль, призводять лише до перманентного зростання тарифів…

http://economics.unian.net/rus/detail/73629

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Російські ЗМІ Видання «Ведомости» в публікації «Прості істини» пише – Стокгольмський арбітраж знайшов три свідоцтва зацікавленості російського уряду в експропріації майна ЮКОСа. Це вибірковість переслідування, а також перебіг податкової перевірки нафтової компанії і розпродажу її активів…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/253032/prostye_istiny

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Також видання «Ведомости» в публікації «Плата за хабар» пише – Адміністрація президента Росії вирішила, як штрафувати за хабарі і боротися з посередниками під час їх отримання, а також як розслідувати факти підкупу за кордоном…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/253033/plata_za_vzyatku

(УНІАН)