Янукович здивований, чому в Україні досі є чинним Кримінально-процесуальний кодекс 1960 року

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ здивований, чому в Україні досі застосовується Кримінально-процесуальний кодекс, який був ухвалений у 1960 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив на засіданні Комісії із розвитку демократії та утвердження верховенства права сьогодні у Києві.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що ухвалення нового Кримінально-процесуального кодексу є одним із досі невиконаних зобов’язань України перед Радою Європи.

«Усі здивовані не менше, ніж я, коли дізналися інформацію, що ми досі живемо за Кримінально-процесуальним кодексом 1961 року чи 1960», - уточнив Президент після зауваження голови Комісії з розвитку демократії та утвердження права Сергія ГОЛОВАТОГО щодо року прийняття цього документа.

«1960 року. І як це можна пояснити – важко сказати. Але це так», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.