Янукович доручив розробити Концепцію розвитку системи державної охорони України

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про необхідність розробки і затвердження Концепції розвитку системи державної охорони.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні, виступаючі перед особовим складом Управління державної охорони (УДО), яке 15 січня відзначатиме 19 років від утворення.

«Державна охорона гідно пройшла етап свого становлення і відіграє важливу роль у системі забезпечення національної безпеки держави. Результативність та ефективність вашої діяльності важко переоцінити. Я високо ціную вашу діяльність. Ваша професія вимагає глибоких знань, особистої мужності, вміння володіти собою, зберігати спокій і рівновагу, брати на себе відповідальність», – сказав глава держави.

На його переконання, сучасний етап потребує системної реформи державної охорони у відповідності до завдань сьогодення. Відтак, зауважив В.ЯНУКОВИЧ, найближчим часом УДО разом з іншими зацікавленими органами влади має розробити та подати на розгляд проект Концепції розвитку системи державної охорони України.

“Цей документ має чітко визначити роль і місце державної охорони у системі національної безпеки держави, основні напрями реформування, функції та завдання”, – зазначив Президент, додавши, що є нагальна потреба у підвищенні рівня інформаційно-аналітичного забезпечення державної охорони, відкритості її для демократичного цивільного контролю, належного матеріально-технічного оснащення.

На думку В.ЯНУКОВИЧА, потребує вдосконалення також нормативно-правова база, що регулює діяльність у сфері державної охорони. Насамперед це стосується розробки нової редакції Закону України “Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб”.

“Нам потрібне високопрофесійне військове формування із правоохоронними функціями, завдання і практична діяльність якого відповідала б сучасним вимогам”, – наголосив В.ЯНУКОВИЧ.