Грищенко запрошує катарський бізнес виходити на український ринок

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО запрошує представників катарського бізнесу сміливіше виходити на український ринок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, про це він сказав сьогодні у місті Доха під час зустрічі з прем’єр-міністром, міністром закордонних справ Катару шейхом Хамадом бін Джасімом бін Джабером Аль ТАНІ.

Сторони обговорили шляхи інтенсифікації політичного діалогу, у тому числі на найвищому рівні між країнами.

Міністр закордонних справ України передав листа-запрошення Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, адресованого Еміру Катару Х.Аль ТАНІ відвідати Україну з офіційним візитом.

З метою розвитку договірно-правової бази між країнами сторони домовилися прискорити підготовку до підписання низки двосторонніх документів, зокрема, угод про запобігання подвійному оподаткуванню, заохочення і взаємний захист інвестицій, повітряне сполучення, а також про співробітництво у сфері освіти та науки. Особливу увагу було приділено обговоренню питання лібералізації візового режиму між двома країнами.

У ході зустрічі К.ГРИЩЕНКО наголосив на необхідності активізації торговельно-економічного і поглиблення інвестиційного співробітництва між двома країнами. Він запросив представників катарського бізнесу сміливіше виходити на український ринок і скористатися сприятливими можливостями інвестувати у найбільш привабливі сфери економіки.

Прем’єр-міністр Катару підтвердив зацікавленість катарської сторони до взаємного співробітництва з Україною, насамперед, у галузях енергетики, сільського господарства, телекомунікацій, а також сфері високих технологій.

К.ГРИЩЕНКО привітав прем’єр-міністра Катару з перемогою заявки Катару на проведення Чемпіонату світу з футболу у 2022 році, а також запросив до співробітництва з нашою державою у проведенні Євро-2012.