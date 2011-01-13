У Києві на ринку "Петрівка" вилучено контрафактної продукції на 3,4 млн. грн.

Вчора у Києві у ході перевірочного рейду з дотримання правил торгівлі працівники УБОЗ на ринку «Петрівка» вилучили контрафактної продукції на суму понад 3,4 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, у 26 торгових точках було виявлено і вилучено від 1 до 5 тисяч одиниць піратської аудіо- та відеопродукції, а також предметів верхнього одягу зі штучного і натурального хутра.

Загальна кількість вилучених дисків сягнула майже 15 тисяч на суму понад 607 тис. грн.

Крім того, було вилучено промислових товарів з ознаками контрафактного походження на суму понад 2,8 млн. грн.

За результатами проведених перевірок діяльність частини підприємців призупинено.

