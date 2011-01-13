Чехія надала Данилишину політичний притулок

Міністерство внутрішніх справ Чехії прийняло рішення про надання політичного притулку екс-міністрові економіки України Богдану ДАНИЛИШИНУ, затриманому в жовтні у Празі.

Про це УНІАН повідомила адвокат Б.ДАНИЛИШИНА Марина МАХІТКОВА.

Таким чином, найближчим часом Б.ДАНИЛИШИНА буде випущено на свободу і в разі, якщо самостійно він не зможе знайти житло в Чехії, місцева влада надасть йому допомогу в цьому питанні.

Б.ДАНИЛИШИН попросив в Чехії політичного притулку наприкінці листопада 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, Б.ДАНИЛИШИН, якого Україна 18 серпня 2010 року оголосила в розшук по лінії Інтерполу, був затриманий співробітниками празької поліції в столиці Чехії 19 жовтня 2010 року і відтоді перебував у в`язниці Праги.

За версією Генеральної прокуратури України, затримання відбулося під час зверненні його до лікувальної установи. Адвокат Б.ДАНИЛИШИНА наполягав на тому, що екс-міністра фактично «здали» поліції Праги співробітники Генпрокуратури при виході з Посольства України в Чехії, після розмови з ним у дипломатичному представництві України.

За інформацією МВС України, Б.ДАНИЛИШИН “звинувачується в скоєнні злочину, передбаченому ч.2 ст.364 "зловживання владою або службовим становищем" Кримінального кодексу України”, пов`язаному з проведенням держзакупівель. Результатом дій Б.ДАНИЛИШИНА, повідомляли в жовтні в МВС, стало неефективне і надмірне витрачання державних коштів, що, у свою чергу, завдало збитків державі в особі Міністерства оборони України на суму 13,9 млн. грн.

Українська опозиція називає арешт Б.ДАНИЛИШИНА переслідуванням за політичними мотивами. Він був міністром в уряді Юлії ТИМОШЕНКО з 2007-го по 2010 р.