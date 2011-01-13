Головне на 13 січня

Грошова маса в Україні в 2010 році збільшилася на 22,8% (за грудень – на 4,2%) і на 1 січня 2011 року становила 598,4 млрд. грн., монетарна база – на 15,8% (за грудень – на 4,6%), до 225,7 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Як повідомляв УНІАН, основними принципами грошово-кредитної політики на 2010 рік (прийнятими Радою Нацбанку 10 вересня 2009 року) було передбачено темп зростання монетарної бази на рівні 9-13%.

За даними НБУ, загальний обсяг депозитів за 2010 рік збільшився на 26,4% (у грудні – на 3,7%) – до 414,2 млрд. грн. Зростання депозитів фізичних осіб становило 28,5%, зокрема у грудні – 3%, до 271,7 млрд. грн., юридичних осіб – на 22,5%, зокрема у грудні – на 5,1%, до 142,5 млрд. грн.

Обсяг готівки поза банками за минулий рік збільшився на 16,5% (у грудні – на 5,6%) – до 183 млрд. грн.

НБУ відзначає, що прискорення темпів розширення грошової маси в грудні обумовлене високими темпами зростання депозитів і готівки поза банками.

На динаміку монетарної бази в останній місяць 2010 року істотно вплинули бюджетні чинники – обсяг коштів уряду в національній валюті на рахунках в Національному банку України впродовж грудня зменшився на 74,9% – до 2,7 млрд. грн.

Обсяг операцій НБУ з мобілізації коштів банків через розміщення депозитних сертифікатів за 2010 рік (враховуючи операції зворотного репо) становив 248,1 млрд. грн., зокрема у грудні – 11,2 млрд. грн.

Обсяг коштів на кореспондентських рахунках банків у грудні зменшився на 3,8%, з початку року – на 3,9%, до 16,7 млрд. грн.

Обсяг обов`язкових резервів, сформованих банками в грудні минулого року, становив 12,4 млрд. грн. Із них станом на 1 січня 2011 року на окремий рахунок в Національному банку України перераховано 7,7 млрд. грн.

У НБУ вважають, що рівень коррахунків банків «був достатнім для забезпечення банками своєчасного здійснення поточних операцій і кредитної підтримки процесів економічного розвитку».

Крім того, регулятор заявляє про відсутність у банків проблем з ліквідністю, свідоцтвом чого є їх низький попит на кредити Нацбанку. У 2010 році обсяг операцій з рефінансування становив 5,2 млрд. грн., зокрема в грудні – 409,4 млн. грн.

За 2010 рік загальний обсяг кредитних вкладень збільшився на 1% (у грудні – зменшився на 0,3%) – до 724,6 млрд. грн.

«Водночас, оцінюючи кредитну активність банків як в грудні, так і в цілому за 2010 рік, слід звернути увагу на те, що зменшення обсягу кредитних вкладень відбулося за рахунок зменшення кредитів, наданих фізичним особам (у грудні – на 2,4%, за рік – на 13,1%), а кредити, надані юридичним особам, збільшилися на 0,5% і 7,9% відповідно», – говориться в повідомленні Нацбанку.

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) вирішила підвищити тарифи на електроенергію для населення, яке споживає щомісячно більш як 150 кВт/год. на 30% з 1-го лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення регулятор прийняв на засіданні у четвер.

Зокрема, тариф для абонентів, які не використовують електроплити й електроустановки для обігріву і які проживають в містах, з лютого зросте на 30% - до 31,67 копійок за кВт/год.; тариф для сільського населення, яке не використовує електроплити і електроустановки для обігріву, також зросте на 30% - до 29,25 копійок за кВт/год.

Також регулятор підвищив вартість електроенергії для категорії побутових абонентів, які використовують електроплити і електроустановки для обігріву. З 1 лютого ця категорія споживачів платитиме більше на 30% або 24,34 копійки за кВт/год. При цьому для цієї групи споживачів поріг споживання, при якому налічуватиметься новий тариф, становитиме 250 кВт/год. щомісячно.

Своїм рішенням комісія передбачила, що підвищені тарифи застосовуватимуться лише до тих обсягів електроенергії, які побутовий споживач спожив понад встановлені ліміти (150 і 250, відповідно).

Крім того, своїм рішенням комісія передбачила, що воно не розповсюджується на ряд пільгових категорій споживачів. Зокрема, на жителів багатоквартирних будинків, не газифікованих населених пунктів, а також населених пунктів, в яких відсутнє централізоване теплопостачання; на жителів гуртожитків сімейного типу, на багатодітні сім`ї (що виховують від трьох і більше дітей) і сім`ї, в яких виховуються прийомні діти, а також на сім`ї, які утримують будинки сімейного типу для сиріт.

Як відзначив під час ухвалення рішення член НКРЕ Костянтин ТЕЛИЧКО, це підвищення за розрахунками регулятора не торкнеться більшості населення, оскільки воно не перевищує порогів споживання, зафіксованих прийнятим документом. Крім того, відзначив член комісії, економічний ефект такого підвищення для вітчизняного теплоенергетичного комплексу становитиме близько 2 млрд. грн., на які планується скоротити обсяги так званого перехресного субсидування. Він також повідомив, що найближчим часом постанова НКРЕ буде направлена на реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Комісар ЄС з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ фактично попередив Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА про вірогідність замороження розвитку відносин між Брюсселем і Києвом, якщо в Україні не зупинять процес відходу від демократичних цінностей.

Про це повідомляє радіо “Свобода” з посиланням на Financial Times.

Газета також зауважує, що Ш.ФЮЛЕ солідаризувався із заявою США щодо занепокоєння переслідуваннями української опозиції та обмеження свободи преси в Україні.

Єврокомісар фактично підтвердив, коли сказав про небажання «говорити зараз на тему будь-яких наслідків», котрі можуть бути, якщо Україна відійде від демократії, що ЄС готує документ із оцінкою політичної ситуації в Україні.

Financial Times також звертає увагу на доволі обтічні реакції Ш.ФЮЛЕ, коли журналісти й іноземні інвестори в Києві назвали йому факти відмови команди В.ЯНУКОВИЧА розслідувати прояви корупції серед своїх союзників, котрі прямо сприяють хабарництву і бюрократизму в діючій владі.

Верховна Рада ухвалила в цілому Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення в житлово-комунальному господарстві.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 297 народних депутатів з 431, зареєстрованого в сесійній залі.

Закон передбачає, що умисне знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства, якщо це призвело або могло призвести до неможливості експлуатації, порушення нормального функціонування таких об’єктів, що спричинило небезпеку для життя чи здоров’я людей або майнову шкоду у великому розмірі, карається штрафом від 100 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк. Ті самі дії, вчинені повторно або загальнонебезпечним способом, караються позбавленням волі на строк від 3 до 8 років. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили майнову шкоду в особливо великому розмірі або загибель людини чи інші тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк від 5 до 12 років.

Під об’єктами житлово-комунального господарства в цій статті слід розуміти житловий фонд, об’єкти благоустрою, теплопостачання, водопостачання та водовідведення, а також їх мережі чи складові (кришки люків, решітки на них тощо). Майнова шкода вважається заподіяною у великих розмірах, якщо прямі збитки становлять суму, що в триста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а в особливо великих розмірах - якщо прямі збитки становлять суму, що в тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до Закону України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 248 народних депутатів з 420, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом вносяться зміни, які передбачають виключення норм стосовно сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з безготівкових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за гривню.

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) вирішила підвищити тарифи на електроенергію для населення, яке споживає щомісячно більш як 150 кВт/год. на 30% з 1-го лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення регулятор прийняв на засіданні у четвер.

Зокрема, тариф для абонентів, які не використовують електроплити й електроустановки для обігріву і які проживають в містах, з лютого зросте на 30% - до 31,67 копійок за кВт/год.; тариф для сільського населення, яке не використовує електроплити і електроустановки для обігріву, також зросте на 30% - до 29,25 копійок за кВт/год.

Також регулятор підвищив вартість електроенергії для категорії побутових абонентів, які використовують електроплити і електроустановки для обігріву. З 1 лютого ця категорія споживачів платитиме більше на 30% або 24,34 копійки за кВт/год. При цьому для цієї групи споживачів поріг споживання, при якому налічуватиметься новий тариф, становитиме 250 кВт/год. щомісячно.

Своїм рішенням комісія передбачила, що підвищені тарифи застосовуватимуться лише до тих обсягів електроенергії, які побутовий споживач спожив понад встановлені ліміти (150 і 250, відповідно).

Крім того, своїм рішенням комісія передбачила, що воно не розповсюджується на ряд пільгових категорій споживачів. Зокрема, на жителів багатоквартирних будинків, не газифікованих населених пунктів, а також населених пунктів, в яких відсутнє централізоване теплопостачання; на жителів гуртожитків сімейного типу, на багатодітні сім`ї (що виховують від трьох і більше дітей) і сім`ї, в яких виховуються прийомні діти, а також на сім`ї, які утримують будинки сімейного типу для сиріт.

Як відзначив під час ухвалення рішення член НКРЕ Костянтин ТЕЛИЧКО, це підвищення за розрахунками регулятора не торкнеться більшості населення, оскільки воно не перевищує порогів споживання, зафіксованих прийнятим документом. Крім того, відзначив член комісії, економічний ефект такого підвищення для вітчизняного теплоенергетичного комплексу становитиме близько 2 млрд. грн., на які планується скоротити обсяги так званого перехресного субсидування. Він також повідомив, що найближчим часом постанова НКРЕ буде направлена на реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Міністерство внутрішніх справ Чехії прийняло рішення про надання політичного притулку екс-міністрові економіки України Богдану ДАНИЛИШИНУ, затриманому в жовтні у Празі.

Про це УНІАН повідомила адвокат Б.ДАНИЛИШИНА Марина МАХІТКОВА.

Таким чином, найближчим часом Б.ДАНИЛИШИНА буде випущено на свободу і в разі, якщо самостійно він не зможе знайти житло в Чехії, місцева влада надасть йому допомогу в цьому питанні.

Б.ДАНИЛИШИН попросив в Чехії політичного притулку наприкінці листопада 2010 року.

Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ і Президент Азербайджану Ільхам АЛІЄВ сьогодні в Баку підписали спільну декларацію про поставки газу до Європи. Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, Азербайджан узяв зобов`язання на поставки достатньої кількості газу для забезпечення реалізації проекту Південного енергетичного коридору, тоді як ЄС сприятиме доступу цього газу на свої ринки.

«Це значний прорив. Ця угода підтверджує прямий доступ Європі до газу з Каспійського басейну, дозволяючи, таким чином, реалізувати проект Південного коридору», - заявив з цього приводу президент Єврокомісії.

«Оскільки імпорт зростатиме в найближчі десятиліття, нам необхідні нові країни-постачальники», - сказав комісар ЄС з питань енергетики Гунтер ЕТТІНГЕР.

У спільній заяві також зазначається, що ЄС і Азербайджан спільно забезпечуватимуть інфраструктуру для поставок газу до Європи.

Південний коридор передбачає можливість будівництва ряду нових газопроводів, зокрема «Набукко», або розвиток існуючої інфраструктури в країнах-транзитерах.

(УНІАН)