Анонс на 14 січня

* У м.Біла Церква відбудеться виїзне засідання колегії КОДА, присвячене стратегії розвитку Київської області в 2011 р. Учасники: міністр аграрної політики України Микола Присяжнюк; голова КОДА Анатолій Присяжнюк, начальник ГУ агропромислового розвитку КОДА Олександр Покотило; начальник ГУ Пенсійного фонду України в Київській області Микола Павелко, начальник ГУ охорони здоров`я КОДА Олег Ременник та ін. У програмі: огляд фермерських господарств Білоцерківського району; нарада; прес-конференція міністра аграрної політики України М. Присяжнюка та голови КОДА А. Присяжнюка.

* Прес-конференція авіакомпанії «Візз Ейр Україна», під час якої ген.директор «Візз Ейр Україна» Сергій Дементьєв і виконавчий віце-президент групи Wizz Air Джон Стефенсон підведуть підсумки роботи за 2010 рік, а також оголосять про зміну базового аеропорту авіакомпанії в м. Києві.

* У медіа-холдингу «Главред» відбудеться прес-конференція на тему: «Наскільки будуть дорожчати продукти харчування в 2011 році? Які саме і чому?». Учасники: ген.директор Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» Володимир Лапа, заступник ген.директора Української аграрної конфедерації Олександр Ярославський.

* 11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Ринок нерухомості-2010: стабільність і передумови до зростання як основна тенденція року». Провідні столичні агентства нерухомості «Благовіст» і Park Lane поділяться результатами роботи за 2010 рік і своїм баченням перспектив ринку нерухомості Києва на 2011 рік. Будуть надані дані щодо кількості угод купівлі-продажу та оренди об`єктів нерухомого майна, проведених обома компаніями спільно з ріелторами-партнерами, які є абонентами єдиної бази даних та обсягом коштів, інвестованих в нерухомість за результатами 2010 року. Будуть виділені найбільш активні сегменти і напрями, а також найбільш значущі події та новини ринку нерухомості. Учасники: ген.директор АН Park Lane Галина Мельникова і ген.директор АН «Благовіст» Ірина Луханіна (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефон: (044) 499-40-10, (050) 443-39-87, e-mail: panchenko.ls @ frg.ua. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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