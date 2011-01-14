Євросоюз може спростити візовий режим Білорусі без спеціальної угоди

Європейський Союз може частково спростити візовий режим для громадян Білорусі й без підписання відповідної угоди.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі заявив комісар ЄС з питань розширення і Європейської політики сусідства Штефан ФЮЛЕ.

«Я думаю, є два процеси, два паралельні шляхи. Перший – угода про спрощення візового режиму. Ми сподіваємося, що одержимо мандат від країн-членів на переговори з білорусами, оскільки я бачу, що перевагу одержать якраз громадяни Білорусі. Проте це довгострокова мета», - сказав єврокомісар.

Водночас він зазначив, що все більше й більше країн - членів Євросоюзу виступають з пропозиціями щодо гармонізації політики консульств в Мінську.

«Все більше й більше країн заявляють, що необхідно зробити більше, зокрема, щодо Візового кодексу, для гармонізації політики наших консульств у Мінську, щоб забезпечити використання вже існуючих можливостей для зниження вартості віз і навіть безплатної видачі віз окремим групам білоруських громадян», - сказав Ш.ФЮЛЕ.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія наприкінці грудня запропонувала країнам - членам ЄС затвердити проект мандата на переговори з Білоруссю щодо угод про спрощення візового режиму і про реадмісію.

Після подій 19 грудня 2010 року, коли в Мінську було арештовано більш як 600 мирних демонстрантів, багато європейських політиків заявили про необхідність введення заборони на подорожі до ЄС для керівництва Білорусі і, одночасно, полегшення візового режиму для пересічних громадян.