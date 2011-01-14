У Казахстані відбудеться референдум щодо продовження повноважень Назарбаєва до 2020 року

11:07, 14 січня 2011
Різне
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Парламент Казахстану подолав вето глави держави Нурсултана НАЗАРБАЄВА на проведення референдуму про продовження його президентських повноважень.

Як передає ІТАР-ТАСС, сьогодні законодавчий орган країни схвалив у першому читанні закон "Про внесення зміни і доповнення в Конституцію Республіки Казахстан", які передбачають проведення референдуму про продовження повноважень чинного Президента Н.НАЗАРБАЄВА.

За схвалення законопроекту в першому читанні проголосували всі присутні на засіданні - 44 сенатори (верхня палата) і 106 депутатів нижньої палати (Мажілісу).

Законопроектом також передбачається внесення доповнення до пункту 4 статті 146 Конституції, яка вводить поняття "Елбаси" (лідер нації), яке законодавчо закріплене поправками до Конституційного закону "Про Президента РК" у 2010 році.

Як повідомляв УНІАН, раніше Н.НАЗАРБАЄВ відхилив пропозицію парламенту провести референдум про продовження повноважень чинного Президента до 2020 року без всенародних виборів.

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