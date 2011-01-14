ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 14 січня

Економічні матеріали Українські ЗМІ

«Діло» подає матеріал «Міліція допитує понад 100 активістів податкового Майдану», в якому пише – після проведення акцій протесту проти ухвалення Податкового кодексу міліція порушила чотири кримінальні справи. За ними силові структури викликають на допити понад 100 активістів "податкового" Майдану…

http://delo.ua/ukraine/milicija-doprashivaet-svyshe-100-150085/

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Також «Діло» публікує матеріал «Витрати чиновників залишили поза контролем», в якому пише, - Верховна Рада не підтримала законопроект, яким передбачалося обов`язкове декларування вищими чиновниками своїх витрат на суму понад 1700 гривень…

http://delo.ua/ukraine/rashody-chinovnikov-ostavili-vn-149962/

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Видання «Экономические известия» в публікації «НКРЕ підвищила тарифи на електроенергію на 30%» пише - чутки про разове двократне підвищення ціни кіловат-години для побутових споживачів цього року не підтвердилися. Коли Нацкомісія перегляне енерготарифи наступного разу, поки не знає ніхто…

http://markets.eizvestia.com/full/nkre-povysila-tarify-na-elektroenergiyu-na-30

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Також «Экономические известия» в публікації «Вартість нафтопродуктів зростає під впливом зростання акцизних зборів і світових цін на нафту» пишуть - ціни на бензин і дизпаливо поступово ростуть. За даними консалтингової компанії UPECO, за минулий календарний місяць середні роздрібні ціни на нафтопродукти зросли на 0,5-0,7 грн. за літр…

http://markets.eizvestia.com/full/stoimost-nefteproduktov-rastet-pod-vliyaniem-rosta-akciznyh-sborov-i-mirovyh-cen-na-neft

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«Экономические известия» в публікації «Пенсійний фонд обділили валютою» пишуть - Верховна Рада відмінила збір до Пенсійного фонду з операцій купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти. Фінансисти вітають даний крок, вважаючи, що скасування збору підсилить гривню і стабілізує валютний ринок…

http://finance.eizvestia.com/full/pensionnyj-fond-obdelili-valyutoj

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«Газета по-київськи» в публікації «12 рейсів на день для крихітних «Жулян» пише – лоу-кост компанія «Візз Ейр» перебазується з «Борисполя» в «Жуляни», але чи зможе аеропорт із залом очікування на 16 осіб приймати більше десятка регулярних рейсів на добу?..

http://mycityua.com/articles/city/2011/01/14/015255.html

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Також «Газета по-київськи» в публікації «Wikipedia починалася з порно» пише – навряд чи Джіммі Уейлс, засновник сайту, міг припускати, що всього лише через десятиліття на планеті навряд чи залишиться людина, яка жодного разу не чула слова Wikipedia...

http://mycityua.com/articles/country/2011/01/14/005138.html

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Видання «Сьогодні» в публікації «Пенсійний вік підвищать, оскільки наші жінки не хочуть народжувати» пише – при цьому декретну відпустку до стажу зараховувати більше не будуть…

http://www.segodnya.ua/news/14212676.html

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Вісім років за одноденку» пише – Президент Росії Дмитро Медведєв вимагає задушити фірми-одноденки. Мінюст придумав для цього новий склад злочину…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/253113/vosem_let_za_odnodnevku

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Також видання «Ведомости» в публікації «Відкриття Європи» пише – росіяни можуть одержати привілеї під час отримання віз у країни Шенгенської зони — вже третю візу видаватимуть на п`ять років.

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/253114/otkrytie_evropy

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Видання «Известия» в публікації «Продукти подорожчають» пише – за оцінками міжнародних експертів, продовольча інфляція в 2011 році ризикує повторити показники передкризового 2008 року...

http://www.izvestia.ru/economic/article3150391/

(УНІАН)