Діяльність нинішньої влади закриває українцям дорогу до Європи - Стецьків

Народний депутат України Тарас СТЕЦЬКІВ вважає, що діяльність нинішньої влади закриває українцям дорогу до Європи.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі депутата.

На переконання Т.СТЕЦЬКІВА, надання Чеською республікою екс-міністру економіки Богдану ДАНИЛИШИНУ політичного притулку і виключення України міжнародною організацією Freedom house зі списку вільних країн стало прямим наслідком “недолугої азіатської політики української влади на чолі з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, спрямованої на придушення демократії, свободи слова, нарощення масових репресій проти всього українського”.

Депутат вважає, що вищезазначені факти однозначно свідчать про незаконність і упередженість дій українських судів щодо арештів в Україні високопосадовців, переслідувань активістів «Податкового Майдану», численних обшуків та утисків журналістів та відомих діячів культури.

“Практика масових політичних репресій, застосованих владою останнім часом, отримала чітке засудження як в середині країни, так і з боку розвинутих демократичних країн. А це означає, що під сумнів поставлена легітимність самої нинішньої влади і В.ЯНУКОВИЧА особисто. Партія регіонів сама впродовж 2010 року підривала цю легітимність, створивши спочатку незаконну коаліцію «тушок», а пізніше через рішення Конституційного Суду монополізувавши владу в руках однієї людини”, - наголосив Т.СТЕЦЬКІВ.

На його думку, жодна демократична країна після цього не захоче мати справи з такою «українською» владою. “Проте найгіршим є те, що заручниками цієї влади стали 45 млн. українців. Через політичну параною і банальне бажання помсти кількох людей на вершині влади українським громадянам закрита дорога до Європи. Не буде безвізового режиму з Європейським Союзом, не буде для бізнесу зони вільної торгівлі з ЄС. Чи потрібна українському народові така влада? Питання риторичне, відповідь очевидна”, - підкреслив депутат.