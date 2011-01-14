Експерти позитивно оцінюють ухвалений закон про доступ до публічної інформації.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції директор Інституту медіа права Тарас ШЕВЧЕНКО, в законі закладено багато новел, які порівняно з чинним законом покращують можливості доступу до інформації.

За його словами, цим законом суттєво розширюються категорії організацій, до яких можна звертатися з інформаційним запитом. “Якщо чинний закон гарантував це тільки стосовно органів влади, то прийнятий закон стосується і місцевого самоврядування, і всіх органів, які отримують бюджетні кошти. Навіть якщо приватна установа отримує бюджетні кошти, у межах цих коштів вона зобов’язана відповідати на інформаційні запити”, - сказав він.

Т.ШЕВЧЕНКО також відзначив, що у новому законі 30-денний термін відповіді на інформаційний запит змінений на 5-денний, що сприятиме роботі журналістів, зокрема, у проведенні журналістських розслідувань.

Крім того, експерт наголосив, що в ухваленому законі суттєво змінюється підхід до можливості утаємничити документи. “Якщо документ був утаємниченим, однак немає суттєвого інтересу тримати його у таємниці, або якщо в суді можна буде аргументувати, що інтерес громадськості перевищує, тоді цей документ має бути виданий”, - сказав він.

Керівник програм Українського незалежного центру політичних досліджень Максим ЛАЦИБА зазначив, що навіть якщо Президент підпише цей закон, він не зможе запрацювати автоматично. “Закон запрацює, якщо Кабінет міністрів активно включиться у роботу над виконанням вимог цього закону”, - сказав експерт, додавши, що першочергово має бути ухвалена постанова про заходи щодо виконання закону, створена робоча група щодо проведення відповідної реформи.

За словами М.ЛАЦИБИ, кожен орган виконавчої влади і місцевого самоврядування має повністю переробити свою систему роботи з інформацією, зокрема, необхідно визначити структурний підрозділ, відповідальний за роботу з інформацією, для відповіді на інформаційні запити.

Директор Інституту масової інформації Вікторія СЮМАР вважає, що з ухваленням закону про доступ до публічної інформації зроблено серйозний крок на шляху до зміни свідомості. “Не тільки від чиновників буде залежати робота цього закону, безперечно, вона буде залежати від самого суспільства і журналістів”, - вважає В.СЮМАР.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня Верховна Рада України ухвалила закон про доступ до публічної інформації. Як заявив перед ухваленням закону голова Комітету ВР з питань свободи слова та інформації Андрій ШЕВЧЕНКО, даний документ передбачає, що будь-яка інформація, якою володіє чиновник, апріорі має бути доступною для суспільства.

