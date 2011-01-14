У Києві створено Центр з питань безпеки та правопорядку до Євро-2012

У період підготовки та проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року при столичній держадміністрації діятиме центр з питань безпеки та правопорядку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, відповідне розпорядження підписав голова КМДА Олександр ПОПОВ.

Згідно з документом, керівником центру призначено профільного заступника голови КМДА Анатолія ГОЛУБЧЕНКА.

Головна мета створення центру – сприяння оптимізації взаємодії правоохоронних, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, забезпечення узгодженості їхньої діяльності у підготовці та проведенні Євро-2012 тощо.

Серед основних завдань новоствореного органу: вивчення та аналіз світового досвіду з питань забезпечення громадського порядку і громадської безпеки під час масових видовищних заходів, з метою застосування його в умовах проведення фіналу чемпіонату; підготовка пропозицій щодо забезпечення взаємодії правоохоронних та інших органів державної влади у сфері охорони громадського порядку та безпеки; участь у підготовці проектів відповідних правових актів.

Центр здійснюватиме свою діяльність на громадських засадах.

