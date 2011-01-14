Головне на 14 січня

Закон про ринок земель планується прийняти у Верховній Раді України в першому кварталі 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник голови Державного агентства земельних ресурсів України Микола КАЛЮЖНИЙ.

Він нагадав, що, згідно з дорученням Президента України, агентство до кінця січня має підготувати законопроект про ринок земель і внести його на розгляд Кабінету міністрів. Разом з цим законопроектом Держземагентство має також провести супровід законопроекту про державний земельний кадастр, щоб з 1 січня 2011 року відкрити продаж земель сільськогосподарського призначення.

М.КАЛЮЖНИЙ повідомив, що законопроект про ринок земель повністю розроблений.

«Ми його готові у понеділок внести в Кабінету міністрів України, щоб Кабінет міністрів доручив зацікавленим міністерствам і відомствам у триденний термін погодити цей законопроект, і внести до Адміністрації Президента. Я думаю, що в першому кварталі 2011 року даний законопроект буде прийнятий, і таким чином ми відкриємо ринок земель сільськогосподарського призначення», – сказав він.

М.КАЛЮЖНИЙ додав, що глава законопроекту про оборот земель сільськогосподарського призначення передбачає запобігання спекуляціям із землею, врегулювання питань про тих, хто має право купувати землю (іноземні громадяни не мають права придбати сільгоспземлі), а також встановлює мінімальну вартість сільськогосподарських земель.

Законопроект також містить положення про створення іпотечного аграрного банку, який видаватиме кредити сільськогосподарським компаніям під заставу землі.

М.КАЛЮЖНИЙ уточнив, що банк буде створений цього року, але працювати розпочне з 2012 року.

Закон про Державний земельний кадастр буде ухвалений у Верховній Раді України у першому півріччі 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник голови Державного агентства земельних ресурсів України Микола КАЛЮЖНИЙ.

«Законопроект внесений народними депутатами. Ми домовилися з народними депутатами, що ми його разом допрацюємо. На заміну вони зареєструють у лютому інший законопроект про земельний кадастр. Закон про державний земельний кадастр буде ухвалений у першому півріччі цього року, але введений в дію з 1 січня 2012 року», – сказав він.

М.КАЛЮЖНИЙ повідомив, що автоматизовану систему ведення державного земельного кадастру планується запустити також 1 січня 2012 року.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні в січні-листопаді 2010 року становило 7 млрд. 958 млн. дол., що на 64% більше, ніж у січні-листопаді 2009 року (4 млрд. 843,1 млн. дол.).

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, за січень-листопад 2010 року експорт товарів становив 41 млрд. 129,6 млн. дол. (на 29,8% більше показника за січень-листопад 2009 року), імпорт – 54 млрд. 087,6 млн. дол. (на 33,9% більше). Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,85 (за січень-листопад 2009 р. – 0,88).

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 216 країн світу.

У загальному обсязі експорту товарів, порівняно з січнем-листопадом 2009 року, збільшилася частка чорних металів – з 26,1% до 29%, енергетичних матеріалів, нафти й продуктів її перегонки – з 5,1% до 7,3%, руди, шлаків і золи – з 3,3% до 5,1%, залізничних або трамвайних локомотивів, колійного обладнання – з 1,9% до 4,5%, продуктів неорганічної хімії – з 1,7% до 2,2%, жирів і олій тваринного та рослинного походження - з 4,4% до 4,8%.

Водночас зменшилася питома вага механічних машин – із 7% до 6,1%, електричних машин – із 5,5% до 4,9%, зернових культур – із 9% до 4,6%, виробів із чорних металів – із 5,1% до 3,8%, насіння й плодів олійних рослин - із 2,7% до 2%.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка енергетичних матеріалів, нафти й продуктів її перегонки – з 32,1% до 32,4% електричних машин – із 5% до 5,9%, наземних транспортних засобів, окрім залізничних, – із 4,4% до 5,5%, чорних металів – із 2,5% до 3,2%. Зменшилася питома вага механічних машин – із 8,6% до 7,5%, фармацевтичної продукції – з 4,6% до 3,9%, паперу й картону - з 2,7% до 2,4%.

За даними Держкомстату, в листопаді 2010 року експорт товарів збільшився, порівняно з жовтнем минулого року, на 29,4% і становив 5 млрд. 133,8 млн. дол., імпорт – на 37,8%, до 6 млрд. 232,4 млн. дол. Негативне сальдо в листопаді 2010 року становило 1 млрд. 098,6 млн. дол. проти 554,6 млн. дол. за листопад 2009 року.

Виробництво легкових автомобілів в Україні в 2010 році, за оперативними даними, збільшилося на 14,2%, в порівнянні з 2009 роком, до 74,992 тис. штук. Про це УНІАН повідомили в Асоціації автовиробників України «УкрАвтоПром».

За даними Асоціації, виробництво автобусів в Україні в 2010 році збільшилося на 76,5%, в порівнянні з 2009 роком, до 2693 штук.

Також у повідомленні сказано, що виробництво вантажних автомобілів в Україні в 2010 році збільшилося в 2,2 разу, в порівнянні з 2009 роком, до 5129 штук.

Міліція допитує понад 100 активістів «податкового» Майдану.

Про це пише газета «Діло» з посиланням на координатора Майдану Олександра ДАНИЛЮКА.

Зокрема, видання зазначає, що після проведення акцій протесту проти ухвалення Податкового кодексу міліція порушила чотири кримінальні справи. За ними силові структури викликають на допити понад 100 активістів Майдану.

За словами О.ДАНИЛЮКА, правоохоронні органи активізували дії стосовно активних учасників акції протесту. «Це справжні репресії, і нічого спільного з правосуддям не мають» - заявив О.ДАНИЛЮК.

Він розповів, що кримінальні справи, зокрема, порушені за фактом перекриття транспортних шляхів і доріг, умисного знищення або пошкодження майна і пошкодження автомобіля.

О.ДАНИЛЮК повідомив, що у четвер на допит був викликаний Роман ФЕДЧУК. Протримавши більш як шість годин, міліція відпустила його під підписку про невиїзд.

Пізніше Р.ФЕДЧУК повідомив, що співробітники міліції прийшли до нього додому рано вранці і відвезли «прямо з ліжка». Його затримали за ст. 194 ч. 1 Кримінального кодексу (умисне знищення або пошкодження майна в особливо великих розмірах). За цією статтею йому загрожує або штраф, або до чотирьох років позбавлення волі. Ймовірно, зазначає газета, справа пов`язана з пошкодженням плитки на Майдані.

«На завтра вже мене викликають», - сказав О.ДАНИЛЮК, уточнивши, що слідчий навіть не вважав за потрібне повідомити, у якій справі його викликають і як кого – ще свідка або вже обвинуваченого.

«Діло» пише, що ще одним свідоцтвом того, що влада розв`язала справжній терор проти активістів податкового Майдану, О.ДАНИЛЮК вважає і затримання членів всеукраїнського об`єднання «Тризуб».

«Всіх тих хлопців, хто був активним учасником, хто охороняв наметове містечко, хто був координатором протестних акцій – всіх затримано», - сказав він.

У зв`язку з цим єдиний спосіб зупинити репресії підприємці бачать у проведенні акції протесту 17 січня під стінами Адміністрації Президента, зазначає видання.

Лідер партії «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО наголошує, що у справі про екологічні гроші нинішня українська влада свідомо займається підміною понять та маніпуляціями.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це вона казала в інтерв’ю провідним японським ЗМІ – інформагентству «Кіодо Цусін», газетам «Ніккей» та «Іоміурі Шімбун», телеканалу NHK.

«Мою діяльність на посаді прем‘єр-міністра України, за вказівкою ЯНУКОВИЧА, ретельно вивчали СБУ, Генпрокуратура та замовні американські аудитори. Вивчали під мікроскопом та не виявили ніяких моїх злочинних дій та порушень, тому владі доводиться фальшувати кримінальні справи стосовно виплати пенсій начебто за рахунок кіотських грошей», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії «Батьківщина» зазначила, що політичне переслідування, відкриття фальшивих кримінальних справ проти політичних опонентів, фальсифікація результатів місцевих виборів, ліквідація свободи слова та справедливого судочинства знищують міжнародний імідж України. Свідченням цього є виключення України з кола вільних країн у щорічному рейтингу свободи, який укладає міжнародна організація «Фрідом хаус», сказала вона.

«Зусиллями ЯНУКОВИЧА, який будує авторитарний, диктаторський режим, наша держава демонструє вражаючий занепад демократії», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

На запитання про долю «кіотських грошей» екс-прем‘єр-міністр відповіла, що «гроші, отримані від співпраці з Японією в рамках Кіотського протоколу, ніколи не списувалися зі спеціального рахунку Міністерства екології, і це підтверджено висновком аудиту КРУ, проведеним новою владою в березні 2010 року, та висновками аудиту компанії ВDO, які проводилися японськими компаніями разом з Агенцією екологічних інвестицій».

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що її уряд поводився з екологічними грошима так, як зазначено у законодавстві та Бюджетному кодексі.

У справі про екологічні гроші, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, влада свідомо займається підміною понять та маніпуляціями: «Вони бюджетні видатки з Єдиного казначейського рахунку видають за нецільове використання «кіотських грошей», вводячи в оману людей, які не обізнані у механізмах функціонування Єдиного казначейського рахунку та у порядках формування доходів бюджету».

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що Президент Віктор ЯНУКОВИЧ “використовує усю репресивну машину проти неї та її команди, аби усунути головного політичного опонента”.

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон "Про призупинення приватизації пакету акцій, що належать державі у статутному фонді Закритого акціонерного товариства “Одеська кіностудія”.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 354 народних депутата із 420 зареєстрованих у сессійній залі.

Згідно з ухваленим рішенням, тимчасово, до прийняття закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення умов для відновлення українського кіномистецтва, призупинено приватизацію і заборонено внесення державою до статутних фондів господарських товариств усіх форм власності пакету акцій, що належить державі у статному фонді закритого акціонерного товариства “Одеська кіностудія”, а також передачу його у заставу.

Кабінету міністрів доручено забезпечити виконання цього закону та у тримісячний термін з дня його опублікування розробити і подати на розгляд Верховної Ради законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення умов для відновлення українського кіномистецтва".

Екс-міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН, який знаходився в ув`язненні в Празі, випущений на свободу за рішенням міського суду столиці Чехії.

Як повідомив УНІАН адвокат Б.ДАНИЛИШИНА Ігор ФОМІН, відповідне рішення суд прийняв сьогодні. «Суд прийняв рішення про звільнення ДАНИЛИШИНА, і він уже на свободі», - сказав адвокат.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство внутрішніх справ Чехії 13 січня прийняло рішення про надання політичного притулку Б.ДАНИЛИШИНУ, затриманому в жовтні 2010 року в Празі.

Б.ДАНИЛИШИН попросив у Чехії політичного притулку наприкінці листопада 2010 року.

Екс-міністр економіки, якого Україна 18 серпня 2010 року оголосила в розшук по лінії Інтерполу, був затриманий працівниками празької поліції в столиці Чехії 19 жовтня 2010 року і відтоді знаходився у в`язниці Праги.

За версією Генеральної прокуратури України, затримання відбулося підчас звернення його до лікувальної установи. Адвокат Б.ДАНИЛИШИНА наполягав на тому, що екс-міністра фактично «здали» поліції Праги працівники Генпрокуратури при виході з посольства України в Чехії, після розмови з ним у дипломатичному представництві України.

За інформацією МВС України, Б.ДАНИЛИШИН “звинувачується в скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 "зловживання владою чи службовим становищем" Кримінального кодексу України”, пов`язаному з проведенням держзакупівель. Результатом дій Б.ДАНИЛИШИНА, повідомляли в жовтні в МВС, стало неефективне і надмірне витрачання державних коштів, що, в свою чергу, завдало збитків державі в особі Міністерства оборони України на суму 13,9 млн. грн.

У Міністерстві аграрної політики та продовольства України розраховують у лютому скасувати квоти на експорт зернових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК сьогодні в інтерв`ю журналістам в м. Біла Церква, де проходила нарада керівництва області з головами міських, районних, селищних і сільських рад щодо розвитку агропромислового комплексу Київської області.

«Найближчим часом, якщо знайдемо взаєморозуміння із зернотрейдерами, ми взагалі скасуємо квоти», - сказав він, додавши на уточнююче запитання, що це рішення буде ухвалено в лютому.

Водночас М.ПРИСЯЖНЮК повідомив, що міністерство ухвалило рішення збільшити експорт кукурудзи.

В Україні кількість офіційно зареєстрованих безробітних у 2010 році збільшилася на 3,5%, або 18,2 тис. осіб – до 544,9 тис.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Зокрема, у грудні 2010 року кількість безробітних збільшилася на 31,8%, або 95,2 тис. осіб порівняно з листопадом.

За даними Держкомстату, рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Україні на 1 січня 2011 року становив 2% від загальної кількості населення працездатного віку, що на 0,4 п.п. більше, ніж на 1 грудня 2010 року, і на 0,1 п.п. більше, ніж на 1 січня 2010 року.

Кількість безробітних, які на 1 січня ц.р. одержували допомогу з безробіття, збільшилася на 27,9% порівняно з показником на 1 грудня 2010 року, проте скоротилася порівняно з 1 січня 2010 року на 0,5%, і становила 411,3 тис. осіб.

Середня сума допомоги з безробіття з початку року збільшилася на 117,76 грн. – до 780,05 грн.

(УНІАН)