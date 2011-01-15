Президента, який втік із Тунісу, прийняла Саудівська Аравія

Президент Тунісу Зін Абідін Бен АЛІ, який був вимушений втекти з країни, прибув до Саудівської Аравії, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Раніше ЗМІ повідомили, що Президент Франції Ніколя САРКОЗІ відмовив у проханні прийняти літак з туніським Президентом. Потім представники Мальти та Італії заявили журналістам, що Бен АЛІ не прямує до Італії чи Мальти.

У самому Тунісі обов`язки глави держави перейшли до прем`єр-міністра Мохаммеда ГАННУШІ. В охопленій безладами країні введено режим надзвичайного стану, діє комендантська година. Жителям країни заборонили відкрито збиратися в кількості більш як троє людей.

Як заявив тимчасовий глава держави М.ГАННУШІ, в даний час немає умов для повернення до Тунісу Президента, який склав з себе у п`ятницю повноваження. За його словами, влада оголосить дату позачергових виборів після консультацій з рядом політичних сил і партій.

Головним пріоритетом на даний момент М.ГАННУШІ назвав необхідність повернутися до порядку і покласти край грабункам і безчинствам. Він також попросив допомоги у арабських держав у справі нормалізації ситуації в Тунісі.

Президент США Барак ОБАМА привітав "виявлення волі народу Тунісу" і закликав нову туніську владу якнайшвидше провести вибори.

Генеральний секретар ООН Пан Гі МУН заявив, що уважно стежить за ситуацією в Тунісі, і закликав до "стриманості у використанні силових методів".