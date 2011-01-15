МВС обіцяє покарати осіб, винних у фальсифікації документів щодо охорони порядку

Міністерство внутрішніх справ з’ясовуватиме, яким чином до ЗМІ потрапили сфальсифіковані документи від імені відомства щодо забезпечення громадського порядку під час масових заходів, які можуть відбутися 17 і 22 січня у Києві, а також вирішує питання щодо притягнення до відповідальності винних у цьому осіб.

Відповідну заяву сьогодні розповсюдив Департамент зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, "днями в інтернет-виданнях з‘явилися заяви, які викривлено трактують дії міліції щодо забезпечення громадського порядку під час масових заходів. При цьому оприлюднюється неправдива інформація, відбувається перекручування фактів, а до тексту відомчих документів, який цитується, додаються власні судження". "Дії міліції, наголошується далі, по організації охорони громадського порядку в залежності від запланованих масових заходів намагаються подати як щось неординарне, чим створюється штучний ажіотаж навколо запланованих правоохоронцями дій".

За словами авторів заяви, аби унеможливити надалі подібні провокації з використанням ЗМІ щодо зумисного донесення до громадян неправдивої інформації, "МВС змушене вживати адекватних та законних заходів реагування".

"Наразі МВС вирішує питання щодо захисту в судовому порядку ділової репутації правоохоронного відомства", - зазначили в ДЗГ.

Водночас МВС, звертаючись до громадян, ще раз закликає їх "толерантно ставитися один до одного, шанувати Закон, дотримуватися його вимог". У контексті цього у Міністерстві нагадують, що "реалізовуючи свої права, в тому числі й на мирні зібрання, не забувайте про неприпустимість порушення прав інших громадян, не вчиняйте дій, відповідальність за які передбачена адміністративним та кримінальним законодавством".

Як повідомляв УНІАН, 14 січня співголова Харківської правозахисної групи Євген ЗАХАРОВ, посилаючись на вказівку МВС, яка є у його розпорядженні, заявив, що міністерство планує ряд заходів щодо недопущення із регіонів до столиці автобусів з мітингувальниками на акції, які відбудуться 17 та 22 січня.

За словами Є.ЗАХАРОВА, 17 січня у Києві з ініціативи політичних партій, рухів, громадських організацій заплановано проведення акції протесту з вимогою закриття кримінальних справ проти активістів податкового Майдану.

Також, як повідомив правозахисник, 22 січня відзначається День Соборності України, і з ініціативи представників ВО ”Батьківщина” та інших політичних організацій заплановано проведення альтернативних заходів.

У зв’язку з цим МВС планує «узяти на контроль отримання інформації щодо виїзду організованих груп та окремих громадян до столиці держави», сказав Є.ЗАХАРОВ.

Серед іншого, згідно з отриманою правозахисниками інформацією, планується «вжити заходів щодо недопущення виїздів технічно несправного автотранспорту, призначеного для перевезення учасників заходів».

14 січня А.МОГИЛЬОВ заявив, що в МВС мають інформацію про те, що 22 січня в Києві планується «кровопролиття».

За словами міністра, «у нас є інформація, що 22 числа акція протесту планується – планується кровопролиття в місті Києві». Він додав, що готується акція з тим, «щоб потім перед усім світом показати, що твориться в Україні».

Раніше екс-прем`єр-міністр України, лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО закликала усіх українців, яким небайдужа доля країни, прийти 22 січня на Майдан Незалежності в Києві і відсвяткувати День соборності.