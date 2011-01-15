Головне на 15 січня

Споживання електроенергії в Україні, з урахуванням технологічних втрат у мережах (брутто), в 2010 році зросло на 9,5%, або 14,882 млрд. кВт/год., порівняно з 2009 роком – до 183,9 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві палива та вугільної промисловості України.

Згідно з повідомленням, минулого року обсяг споживання електроенергії кінцевими споживачами (нетто) зріс на 9,5%, або 12,824 млрд. кВт/год., порівняно з 2009 роком – до 147,33 млрд. кВт/год.

У грудні 2010 року споживання електроенергії кінцевими споживачами в Україні зросло на 5,4%, порівняно з груднем 2009 року – до 13,96 млрд. кВт/год.

Промислові підприємства минулого року збільшили споживання електроенергії на 11,5%, або 7,369 млрд. кВт/год., порівняно з 2009 роком – до 71,384 млрд. кВт/год. Зокрема, підприємства металургійної промисловості наростили споживання електроенергії на 14%, або 4,719 млрд. кВт/год., – до 38,415 млрд. кВт/год. Транспортні підприємства в 2010 році збільшили споживання електроенергії на 11,9% – до 9,386 млрд. кВт/год., комунально-побутові – на 3,3%, до 18,333 млрд. кВт/год.

Обсяги споживання електроенергії населенням за вказаний період зросли на 9,6%, або 3,3 млрд. кВт/год., порівняно з 2009 роком – до 37,669 млрд. кВт/год.

Загалом частка промисловості в загальному обсязі споживання електроенергії в Україні минулого року зросла з 47,6% до 48,5%, населення - залишилася з 25,5% до 25,6%.

В Україні в грудні 2010 року на 10 робочих місць претендували 88 осіб (на 1 січня 2010 року – 83 особи).

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, при цьому кількість українців, які перебувають на обліку в Державній службі зайнятості, в 2010 році збільшилася на 3,4% – до 564 тис. осіб (на 1 грудня 2010 року – 479,1 тис. осіб, на 1 січня 2010 року – 545,6 тис. осіб).

На 1 січня 2011 року потреба підприємств у працівниках на заміщення вакантних посад становила 63,9 тис. осіб (на 1 січня 2010 року – 65,4 тис. осіб, на 1 грудня 2010 року – 74 тис. осіб).

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України №2899-VI "Про внесення змін до розділу XI "Прикінцеві положення" Закону України "Про здійснення державних закупівель" щодо безперервного забезпечення харчування особового складу Збройних Сил України, учнів (студентів) навчальних закладів та дітей.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

50 фактів незаконного обороту наркотичних речовин, за якими порушено і передано до суду 26 кримінальних справ, виявлено міліцією у навчальних закладах міста. Ще 21 справу порушено за фактами торгівлі наркотиками у розважальних закладах. І майже удвічі більше – 37 справ - за фактами порушень легального обороту наркотиків і психотропних речовин в медустановах Одеси.

Про це повідомив на прес-конференції заступник начальника Відділу боротьби з незаконним оборотом наркотиків УМВС України в Одеській області Андрій БУРЯЧОК, аналізуючи причини збільшення кількості наркозалежних громадян регіону у минулому році.

Розкрито співробітниками ВБНОН також особливо небезпечні факти – 34 випадки примушення злочинцями громадян до вживання наркотиків, зокрема неповнолітніх осіб. Ліквідовані 36 осередків з виготовлення наркотиків і 53 підпільні нарколабораторії. За фактами збуту наркоречовин порушено 948 кримінальних справ, 274 розповсюджувачів наркотиків притягнуто до кримінальної відповідальності.

Всього за злочинні діяння у сфері наркобізнесу порушено 2990 кримінальних справ, при розслідуванні яких притягнуто до відповідальності 1889 громадян.

Як відзначив А.БУРЯЧОК, найбільше наркозілля надходить до Одеси з Республіки Молдова, зокрема, з самопроголошеної Придністровської республіки. Спільними зусиллями правоохоронних органів перекрито 17 каналів поставок наркотиків з цієї країни, чотири міжнародні канали – з Польщі, по одному – з Таджикистану, Узбекистану, Болгарії, Чехії і Англії.

У понеділок, 17 січня, колишнього прем’єр-міністра України, лідера партії «Батьківщина» Юлію ТИМОШЕНКО знову викликають до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури на 12.00.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

Як відомо, Ю.ТИМОШЕНКО було пред’явлено обвинувачення в тому, що вона на посаді прем’єр-міністра в розпал світової фінансово-економічної кризи «діючи умисно, з особистих інтересів» прийняла рішення «щодо використання частини коштів, які надійшли від продажу квот на викиди парникових газів та мали цільове призначення, на покриття видатків Державного бюджету України, передусім зобов’язань із виплати пенсій».

(УНІАН)