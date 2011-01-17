Стороженко поінформував УЄФА і ФІФА про вимогу ФФУ скликати позачерговий конгрес

Перший віце-президент Федерації футболу України Сергій СТОРОЖЕНКО поінформував президента УЄФА Мішеля ПЛАТІНІ та президента ФІФА Йозефа БЛАТТЕРА про вимогу більшості колективних членів Федерації футболу України скликати позачерговий Конгрес ФФУ.

Про це йдеться у листах С.СТОРОЖЕНА до керівників УЄФА та ФІФА, тексти яких має УНІАН.

«Дозвольте поінформувати Вас про те, що станом на 14 січня ц.р. 38 колективних членів Федерації футболу України (обласних федерацій, спортивних товариств та асоціацій) на своїх зборах вільно, прозоро та з дотримання процедури, що визначена власними Статутами, прийняли рішення про скликання Позачергового Конгресу Федерації футболу України з порядком деннім про довіру/недовіру президенту Григорію СУРКІСУ», - сказано у листах.

С.СТОРОЖЕНКО наголошує, що, «згідно з пунктом 1 Статті 16 Статуту ФФУ 2/3 колективних членів, а це 33 організації, мають право письмово вимагати скликання Позачергового Конгресу і запропонувати відповідний порядок денний. 38 колективних членів, які ухвалили вказані рішення, становлять більш ніж 3/4 від загальної кількості (49) колективних членів».

У листі до керівників УЄФА та ФІФА перший віце-президент ФФУ додає повний перелік колективних членів, які ухвалили такі рішення.

«Діємо у повній відповідності до Статуту Федерації футболу України, УЄФА, ФІФА і залишаємося відданими основоположним принципам, визнаємо і поважаємо компетенцію і юрисдикцію УЄФА і ФІФА», - наголошує у своїх листах С.СТОРОЖЕНКО, які він направляє за дорученням колективних членів ФФУ.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня 2010 року мав відбутися черговий Конгрес Федерації футболу України, однак більшість його делегатів відмовилися затвердити порядок денний цього засідання, і Конгрес фактично не відбувся. Тоді ж деякі делегати вимагали внести до порядку денного питання про висловлення недовіри чинному президенту ФФУ Г.СУРКІСУ, однак сам Г.СУРКІС відмовився поставити це питання на голосування. Він зазначив, що така вимога є незаконною, оскільки всі пропозиції до порядку денного чергового Конгресу ФФУ мають бути внесені не пізніше, ніж за два місяці до його проведення.