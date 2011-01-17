Анонс на 17.01

09:31, 17 січня 2011
Різне
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17.01.11Біля Адміністрації Президента відбудеться акція протесту з вимогою закриття кримінальних справ щодо активістів “Податкового Майдану”. Прес-конференція  на тему:  «Подальше здорожчання бензину: де межа?». В УНІАН відбудеться прес-конференція віце-прем’єр-міністра - міністра соцполітики України Сергія Тігіпка.

*Біля Адміністрації Президента відбудеться акція протесту з вимогою закриття кримінальних справ щодо активістів “Податкового Майдану”.

*Прес-конференція  на тему:  «Подальше здорожчання бензину: де межа?».

*Лідера партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко викликають до Головного управління Генеральної прокуратури з розслідування особливо важливих справ.

*Прес-конференція на тему: «Чого очікувати від візиту Віктора Януковича до Японії?». 

*В УНІАН відбудеться прес-конференція віце-прем’єр-міністра - міністра соціальної політики України Сергія Тігіпка, голови Української Будівельної Асоціації (УБА) Лева Парцхаладзе та  заст..голови УБА, депутата ВР Ігоря Лисова щодо прийняття  реформаторського закону у будівельній галузі України «Про регулювання містобудівної діяльності», який прийнято Верховною Радою України 13 січня.

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