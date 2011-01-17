Сьогодні Янукович відбуває з офіційним візитом до Японії

18-21 січня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ перебуватиме з офіційним візитом в Японії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави з посиланням на главу Адміністрації Президента Сергія ЛЬОВОЧКІНА, метою візиту є подальший розвиток та інтенсифікація двостороннього політичного діалогу на найвищому рівні, розширення науково-технічного, культурно-гуманітарного та торговельно-економічного співробітництва, зокрема, шляхом залучення кредитно-фінансових, інвестиційних і технологічних можливостей Японії для забезпечення модернізації української економіки, розвитку економічної, соціальної і транспортної інфраструктури України.

За програмою візиту, 18-19 січня В.ЯНУКОВИЧ перебуватиме у Токіо, де планується аудієнція в Імператора Японії АКІХІТО, проведення переговорів з прем’єр-міністром Японії Наото КАНОМ, зустрічей зі спікером Палати представників парламенту Японії Такахіро ЙОКОМІТІ та головою Палати радників парламенту Такаши НІСІОКОЮ.

Також передбачається виступ Президента України у штаб-квартирі японської федерації бізнесу «Кейданрен» у рамках двостороннього бізнес-форуму за участю керівництва провідних корпорацій Японії.

19-21 січня глава держави відвідає Кіото та Осаку. В.ЯНУКОВИЧ проведе зустрічі з місцевими керівниками, у ході яких обговорюватимуться перспективні напрямки взаємодії, передусім – на міжрегіональному рівні.

Крім того, запланований виступ Президента щодо поточної ситуації в Україні та її зовнішньополітичних пріоритетів перед професорсько-викладацькими і студентськими колами одного з провідних вищих навчальних закладів Японії – Кіотського університету.

С.ЛЬОВОЧКІН повідомив, що у рамках візиту В.ЯНУКОВИЧА до Японії передбачається підписання низки двосторонніх документів, спрямованих на поглиблення співробітництва і реалізацію конкретних проектів. Зокрема, планується підписати Спільну заяву щодо українсько-японського глобального партнерства та Кредитної угоди між Публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» (Укрексімбанк) та Японським банком міжнародного співробітництва (ЯБМС) щодо відкриття другої кредитної лінії.

Як зазначив С.ЛЬОВОЧКІН, значна увага у ході візиту приділятиметься можливості залучення потужних інвестиційних і технологічних можливостей Японії та її адміністративних одиниць для забезпечення модернізації української економіки, розвитку інфраструктури, започаткування конкретних масштабних спільних проектів, зокрема, у рамках підготовки до проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, а також прийняття рішень стосовно створення сприятливих умов для подальшого зростання обсягів двостороннього товарообороту.

Глава Адміністрації Президента зауважив, що планується також досягти ряд домовленостей у гуманітарній сфері, зокрема щодо проведення у 2012 році Місяця культури України в Японії та Місяця культури Японії в Україні з нагоди відзначення 20-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між двома державами.