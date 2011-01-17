Кабмін пропонує запровадити нову процедуру виконання рішень судів

Кабінет міністрів розробив нову процедуру виконання рішень національних судів, відповідальність за виконання яких несе держава.

Про це повідомила заступник міністра юстиції – Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Валерія ЛУТКОВСЬКА сьогодні на прес-конференції, поінформували УНІАН в прес-службі Мін‘юсту.

За її словами, проект відповідного проекту закону - «Про гарантії держави щодо виконання рішень суду» - внесено на розгляд до Верховної Ради України.

Як сказала В.ЛУТКОВСЬКА, проект закону розроблявся Міністерством юстиції на виконання пілотного рішення Європейського суду у справі «Юрій Миколайович Іванов проти України» та з урахуванням рекомендацій Комітету міністрів Ради Європи (орган, що здійснює контроль за виконанням державою рішень Європейського суду).

Враховуючи вимоги рішення у справі «Юрій Миколайович Іванов проти України», проект передбачає усунення проблеми невиконання рішень суду та запроваджує механізм погашення заборгованості за рішеннями, відповідальність за виконання яких несе держава, що накопичилась станом на 1 січня 2012 року.

Так, проект закону передбачає запровадження нової процедури виконання рішень національних судів, відповідальність за виконання яких несе держава, зокрема, стосовно державних органів, установ, підприємств.

«Ми пропонуємо, щоб особа у випадку, якщо вона має рішення про стягнення (коштів) державного органу, не зверталась до Державної виконавчої служби, а отримувала лише виконавчий лист з суду», - сказала В.ЛУТКОВСЬКА.

Вона пояснила, що для отримання компенсації до листа треба додати заяву, номер рахунку, на який будуть перераховані кошти, і відправити це до Державного казначейства, яке протягом трьох місяців має виплатити цю компенсацію.

Крім того, проект передбачає процедуру виконання рішень, боржниками за якими є юридичні особи, стягнення з яких за звичайною процедурою неможливо.

Зокрема, проект передбачає, що виконання рішень стосовно вказаних суб’єктів відбуватиметься в строк не більше, ніж 9 місяців. У разі, якщо цей строк буде порушено, особа отримуватиме компенсацію.

Таке виконання відбуватиметься за рахунок коштів державного бюджету, у разі, якщо стягнення з боржника є неможливим.

Крім того, проект враховує вимоги рішення Європейського суду у справ «Козачек проти України», відповідно до якого стягнення з державних органів має бути максимально спрощеним для особи.

Проект закону також передбачає скасування з 1 січня 2012 року законодавчих положень, якими заборонялась примусова реалізація майна боржників-державних підприємств та підприємств паливно-енергетичного комплексу для цілей виконання рішень судів.

Крім того, проектом передбачені унормування та уніфікація порядку та розміру виплат соціальних пільг, передбачених різними законами України, які ніколи в повному обсязі не фінансувались державним бюджетом, створюючи заборгованість держави перед громадянами.

Як повідомлялося, у рішенні «Юрій Миколайович Іванов проти України» Європейський суд визнав порушення Україною її зобов’язань за Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод (п. 1 статті 6 «Право на справедливий суд» та стаття 1 «Захист права власності» Першого протоколу до Конвенції) у зв’язку з систематичним невиконанням державою рішень національних судів, за виконання яких відповідно до практики Європейського суду держава несе відповідальність. Крім того, було визнано порушення статті 13 «Право на ефективний засіб юридичного захисту» Конвенції в зв’язку з відсутністю у національному законодавстві ефективних засобів юридичного захисту від такого невиконання.

З огляду на суть порушення Європейський суд зобов’язав державу, зокрема, запровадити ефективний засіб юридичного захисту (або комплекс таких засобів), який би забезпечив адекватний та достатній захист від вказаного порушення.

Пілотне рішення у справі «Юрій Миколайович Іванов проти України» було винесене Європейським судом з прав людини 15 жовтня 2009 року та набуло статусу остаточного 15 січня 2010 року.