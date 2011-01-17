Головне на 17 січня

ВАТ «Укртранснафта» і ЗАТ «Білоруська нафтова компанія» підписали договір з надання послуг з транспортування нафти з використанням нафтопроводу «Одеса-Броди» до білоруського нафтопереробного заводу у місті Мозир.

Як передає кореспондент УНІАН, договір підписали голова правління ВАТ «Укртранснафта» Олександр ЛАЗОРКО і заступник генерального директора ЗАТ «Білоруська нафтова компанія» Андрій ШИШКО сьогодні у Києві.

Зокрема, договір передбачає гарантоване транспортування 4 млн. тонн нафти на рік. Документ підписано терміном на два роки.

Як відзначив після підписання міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій БОЙКО, присутній на підписанні документа, «підписаний договір – дуже важливий етап у відносинах з Білоруссю».

«Новий маршрут транспортування нафти і для нас, і для білоруських партнерів є дуже важливим: ми одержуємо додаткові відрахування до бюджету, а білоруська сторона одержує гарантований обсяг нафти. Ми всі задоволені», - відзначив міністр.

Він наголосив, що підписаний сьогодні договір не зачіпає інтереси російської сторони. «Цей договір не зачіпає інтереси російських партнерів і жодним чином не впливає на поставки до Європи через нашу країну», - додав Ю.БОЙКО.

За його словами, виконання цього договору сприятиме реалізації значного економічного потенціалу двосторонньої співпраці України і Білорусі, посиленню енергетичної безпеки України і Білорусі і країн регіону в цілому, утвердженню нашої держави як надійної країни-транзитера енергоносіїв в євразійському енергетичному просторі. Таким чином, за його словами, створено передумови для початку роботи Євразійського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК).

У свою чергу, як відзначив у коментарі журналістам заступник міністра енергетики і вугільної промисловості України Ігор КІРЮШИН, підписаний договір передбачає подальшу його пролонгацію, і надалі обсяги транзиту нафти буде збільшено.

В Україні зростання промислового виробництва в грудні 2010 року, порівняно з груднем 2009 року, становило 12,5%.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, в січні-грудні 2010 року, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, зростання промвиробництва становило 11%.

У грудні проти листопада 2010 р. зафіксовано зростання на рівні 4,7%.

Згідно з повідомленням, зростання обсягів промвиробництва в грудні 2010 р. проти грудня 2009 р. за галузями становило: у видобувній промисловості – 13,5% (у січні-грудні 2010 р. проти січня-грудня 2009 р. – 2,1%), зокрема, у видобутку корисних копалин, окрім паливно-енергетичних, – зростання 6,2% (14,3%), у видобутку паливно-енергетичних корисних копалин – спад 5,9% (спад 3,1%).

В оброблювальній промисловості зростання обсягів виробництва в грудні 2010 р., порівняно з груднем-2009, становило 15,6% (зростання 13,5%), зокрема, у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів зафіксовано зростання на рівні 2,4% (зростання 2,9%).

У легкій промисловості зафіксовано зростання обсягів виробництва на рівні 12,3% (зростання 7,8%), зокрема, в текстильній промисловості та виробництві одягу, хутра і виробів з нього – 13,6% (зростання 8,2%), у виробництві шкіри, виробів з неї – 7,4% (зростання 6,4%).

В обробці деревини і виробництві виробів з неї, крім меблів, зростання виробництва в грудні 2010 р. проти грудня-2009 становило 1,9% (зростання 8,7%), у целюлозно-паперовій промисловості, видавничій справі – спад 0,1% (зростання 2,5%), у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки зафіксовано спад – 4,2% (спад 0,1%).

У хімічній і нафтохімічній промисловості зафіксовано зростання обсягів виробництва на 32,9% (зростання 21,5%), зокрема, в хімічному виробництві – 39,5% (зростання 25,7%), у виробництві гумових і пластмасових виробів – 10,4% (зростання 8,7%), у виробництві інших неметалевих мінеральних виробів (будматеріалів, скловиробів) – 9,9% (зростання 8%).

У грудні 2010 р. в металургії та виробництві готових металевих виробів, порівняно з груднем 2009 року, зростання виробництва становило 12% (зростання 12,3%), у машинобудуванні зафіксовано зростання на рівні 38,9% (зростання 34,5%), зокрема, у виробництві машин і устаткування – 25,4% (зростання 21,1%), у виробництві електричного, електронного і оптичного устаткування – 27,5% (зростання 21,1%), у виробництві транспортного устаткування – 58,6% (зростання 60,7%). У виробництві та розподілі електроенергії, газу і води зафіксовано зростання на рівні 7,1% (зростання 9,5%).

Блок Віталя Кличка оскаржив розпорядження Київської міської держадміністрації від 29 та 30 грудня 2010 року про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Блоку Кличка.

Відповідний позов зареєстровано у Шевченківському районному суді столиці, йдеться в повідомленні.

“Підставами для оскарження розпоряджень є численні порушення під час прийняття цих документів. Так, вказані розпорядження підписані неналежною особою, без дотримання процедури попереднього оприлюднення та проведення громадських слухань”, - стверджують у Блоці Кличка.

У своєму позові Блок Кличка також звернув увагу на відсутність у столичних будинках комунальної форми власності прибудинкової території як такої.

“Адже за інформацією самої КМДА, будівлі не мають жодного державного акту на землю, яку називають «прибудинковою». Тож будь-які визначення об’ємів відповідної території та вартість її утримання – це цифри, взяті зі стелі”, - заявляють в Блоці.

Фахівці, що представляють політичну силу, підкреслюють, що в Києві не визначені виконавці житлово-комунальних послуг.

“Тобто, ніхто не відповідає за якість утримання будинку, якість води, належну температуру у батареях. Попри рішення суду, КМДА вже чотири роки поспіль не визначає виконавців. Кияни платять сьогодні неналежним управителям, а ЖЕКи не мають правових підстав вимагати кошти», - зазначають в Блоці Кличка.

Крім того, ініціатори оскарження розпоряджень про підвищення тарифів ставлять під сумнів реалізацію заяв міської влади про відмову від пені та зниження тарифів для сумлінних платників.

“Адже жодного розпорядження міської влади з цього приводу не ухвалювалось”, - заявляють в Блоці Кличка.

Ціни на нове житло в Києві будуть мінімальними, порівняно з аналогічними по Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на брифінгу після ознайомлення з процесом будівництва нових будинків у столичному районі Осокорки.

«Ми домовилися з будівельниками, що ми в Києві зробимо мінімальні ціни на житлі по країні. Щоб Київ був орієнтиром для країни», - сказав М.АЗАРОВ.

Він повідомив, що програму з мінімізації вартості нового житла запропонував голова КМДА Олександр ПОПОВ. За словами прем`єра, згідно з цією програмою, ціна соціального житла становитиме 4 тис. грн. за один квадратний метр, а в середньому житло коштуватиме 8 тис. грн. за кв.м.

«За зниженими цінами доступне житло для соціальних категорій наших громадян – для вчителів, лікарів – буде по 4 тис. за кв.м. Це дуже хороша програма. Я думаю, що вона повинна знайти підтримку і в інших регіонах. Ми домовилися, що приблизно 8 тис. грн. має бути ціна на кв. м у Києві в середньому по житлу», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що такі ціни істотно підвищать попит на житло. «Нижчих цін вже не буде. Ці ціни, які ми сьогодні визначили, - на мінімальному рівні рентабельності для будівельників. Ті, хто хоче купити квартиру, хай поквапляться вже зараз», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому він сказав, що покупцям буде надана повна гарантія отримання нового житла за зазначеними цінами. «Ми домовилися, що ми дамо людям гарантію, що ці квартири вони дійсно одержать. Купивши зараз, вони її дійсно одержать в ті терміни, які будуть визначені договором», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що така практика має бути використана і в інших регіонах України.

Українські нафтопереробні заводи (НПЗ) у 2010 році скоротили виробництво автомобільного бензину на 11,8%, порівняно з 2009 роком, до 2,873 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням Держкомстату, виробництво дизельного пального в Україні в 2010 році скоротилося на 5,1%, порівняно з 2009 роком, до 3,709 млн. тонн.

Також у повідомленні зазначається, що виробництво топкового мазуту в Україні в 2010 році скоротилося на 6,0%, порівняно з 2009 роком, до 2,414 млн. тонн.

Українські нафтогазовидобувні підприємства в 2010 році скоротили видобуток природного газу на 5,5%, в порівнянні з 2009 роком, до 19,1 млрд. куб. м.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням Держкомстату, в 2010 році видобуток нафти в Україні скоротився на 11,5%, в порівнянні з 2009 роком, до 2,566 млн. тонн.

Видобуток газового конденсату в Україні в 2010 році скоротилася на 8,8%, в порівнянні з 2009 роком, до 928,0 тис. тонн.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило рейтинги НАК «Нафтогаз України» в іноземній і національній валюті на рівні «ССС».

Про це йдеться у повідомленні Fitch Ratings, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з повідомленням, зокрема, Fitch підтвердив довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній і національній валюті на рівні «ССС».

Також агентство підтвердило рейтинг єврооблігацій «Нафтогазу України» на 1,595 млрд. дол. на рівні «В».

Рейтинг поворотності активів «Нафтогазу України» підтверджено на рівні «RR4», який означає середні перспективи поворотності коштів у разі дефолту.

Генеральна прокуратура України поновила досудове слідство у кримінальній справі, порушеній проти екс-прем’єра України Юлії ТИМОШЕНКО за фактом нецільового використання коштів, отриманих Україною у рамках Кіотського протоколу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні журналістам після чергового відвідування Головного управління Генпрокуратури з розслідування особливо важливих справ.

«Генеральна прокуратура поновила справу, поновила досудове розслідування по грошах Кіотського протоколу, так що сьогодні я не знайомилася зі справою. Я сьогодні знову давала покази, були додаткові запитання слідчого», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Екс-прем’єр повідомила, що під час допиту в Генпрокуратурі слідчі ставили їй запитання щодо використання екологічних коштів для виплати пенсій і заробітних плат у бюджетній сфері.

«Моя відповідь була однозначною: я забезпечувала сплату пенсій і заробітних плат, але гроші Кіотського протоколу – екологічні гроші – всі знаходяться і знаходилися на спецрахунку Міністерства екології і вони не витрачалися», - додала вона.

За її словами, слідчі пояснили поновлення досудового розслідування виникненням додаткових питань. «Виникли додаткові питання, які потрібно слідству з’ясувати. Та, власне, я й не заперечувала, тому що я познайомилася з безліччю законів, нормативних актів і я сьогодні ще більш детально пояснила всі свої дії, обгрунтувала їх позиціями, які зазначені у законах, у тому числі в законі про держбюджет», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що необхідність поновлення досудового розслідування пов’язана з тим, що слідство зайшло у глухий кут. «Зараз слідство і Генеральна прокуратура зайшли у повний глухий кут, тому що ні складу злочину, ні події злочину, ні суб’єкту злочину немає. Безумовно, якщо був би у країні нормальний суд, то до суду немає з чим йти», - припустила вона.

(УНІАН)