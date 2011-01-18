Янукович розпочав офіційний візит до Японії

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ розпочав чотириденний офіційний візит до Японії.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні о 3.40 за київським часом (10.40 за місцевим) літак з українською делегацію на борту здійснив посадку у міжнародному аеропорту Токіо «Ханєда».

Відповідно до вимог міжнародного дипломатичного протоколу, главу Української держави в аеропорту зустрічали військовослужбовці підрозділу почесної варти.

У складі української офіційної делегації до Японії також прибули міністр закордонних справ Костянтин ГРИЩЕНКО, міністр культури Михайло КУЛИНЯК, заступник глави Адміністрації Президента Андрій ГОНЧАРУК.

Під час візиту В.ЯНУКОВИЧА також супроводжують представники українських ділових кіл, які візьмуть участь в українсько-японському бізнес-форумі.

Сьогодні, у перший день візиту, В.ЯНУКОВИЧ зустрінеться із керівниками Японської федерації бізнесу «Кейданрен», головами палат парламенту, а також прем’єр-міністром Наото КАНОМ.