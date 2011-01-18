Литвин: на підтримку змін до Конституції вже є 310 -320 голосів

Голова Верховної Ради України Володимир Литвин вважає, що на підтримку внесення змін до Конституції України на наступній сесії парламенту вже є майже 310 -320 голосів.

Про це він сказав журналістам під час візиту до Турецької Республіки, повідомили УНІАН в прес-службі ВР.

В.ЛИТВИН зазначив, що така підтримка можлива «за умови, що прийняття рішення не буде підставою для інспірування і ініціювання політичних збурень у Верховній Раді України».

Керівник парламенту вважає, що «у закритому режимі голосування може набратися і 400 голосів на підтримку конституційних змін».

Водночас, на його думку, народні депутати «демонструють корпоративну солідарність та виконують настанови щодо блокування засідань Верховної Ради». «Є нестримне бажання провести вибори найближчим часом, аби ряд політиків отримали можливість зайти, із зрозумілих причин, у парламент», - сказав В.ЛИТВИН.

Голова Верховної Ради України наголосив, що не потрібно чинити дії, які призводять до руйнування парламенту України. Він висловив переконання, що Верховна Рада України спроможна вирішити будь-які проблеми, що стосуються загальних питань або персоналій, прийняти зважені рішення з будь-яких питань.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада 2010 року Верховна Рада попередньо схвалила зміни до Конституції, що стосуються дат проведення наступних чергових виборів народних депутатів, Президента та місцевих виборів. За ухвалення відповідного рішення проголосували 305 народних депутатів із 332, зареєстрованих у сесійній залі. Зокрема, документ підтримали 179 депутатів від Партії регіонів, 10 – від БЮТ, 41 – від НУ-НС, 26 – від КПУ, 20 – від Блоку Литвина та 29 – позафракційних.

Законопроектом передбачено, що наступні вибори до Верховної Ради мають відбутися в останню неділю жовтня 2012 року, а Президента України – в останню неділю березня 2015 року.

При цьому проектом закону встановлено, що всі органи влади обиратимуться терміном на 5 років.

Крім того, передбачено, що Верховна Рада АР Крим, місцеві ради, а також голови населених пунктів обираються на п’ятирічний термін тільки на чергових виборах.

Остаточне рішення стосовно даного проекту закону Верховна Рада має ухвалити на наступній сесії, що розпочнеться у лютому 2011 року.