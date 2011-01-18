У Кабміні чергова ротація. Янукович звільнив низку заступників міністрів

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ перепризначив заступником міністра надзвичайних ситуацій Андрія БОНДАРЕНКА.

Згідно з указом, що розміщений на сайті президента, А.БОНДАРЕНКО призначений також керівником апарату відомства (А.БОНДАРЕНКО - чоловік депутата від Партії Регіонів Олени БОНДАРЕНКО – УНІАН).

Крім того, іншими указами, датованими 17 січня, В.ЯНУКОВИЧ призначив Сергія ЧЕХА заступником міністра енергетики та вугільної промисловості, Дмитра МОРМУЛЯ – заступником міністра екології та природних ресурсів.

Водночас глава держави звільнив низку заступників міністрів. Зокрема, Сергій БИКОВ і Максим МЕЛЬНИЧУК звільнені з посад заступників міністра аграрної політики, Валерія ЛУТКОВСЬКА – з посади заступника міністра юстиції, Віктор ЛИСАК – із посади першого заступника міністра охорони здоров`я.

Також Володимир МАТВІЙЧУК і Андрій ЧЕРКАСОВ звільнені з посад заступників міністра праці та соціальної політики, а Володимир ЛУЧНІКОВ – із посади заступника міністра палива та енергетики.