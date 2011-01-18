Курс НБУ на 18.01.11

Офіційний курс НБУ на 18.01.11100 USD - 794.4500 (17 січня - 795.0300)100 EUR - 1057.4924 (17 січня - 1061.2855)10 RUR - 2.6435 (17 січня - 2.6542)Облікові курси банківських металів на 18.01.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-107846.59 (17 січня-108859.48)961 XAG 10 Срібло-2239.55 (17 січня-2267.43)962XPT10Платина-143477.67(17 січня-143900.43)964XPD10Паладій-62443.77 (17 січня-63761.41)

Офіційний курс НБУ на 18.01.11 100 USD - 794.4500 (17 січня - 795.0300) 100 EUR - 1057.4924 (17 січня - 1061.2855) 10 RUR - 2.6435 (17 січня - 2.6542) Облікові курси банківських металів на 18.01.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото-107846.59 (17 січня-108859.48) 961 XAG 10 Срібло-2239.55 (17 січня-2267.43) 962XPT10Платина-143477.67(17 січня-143900.43) 964XPD10Паладій-62443.77 (17 січня-63761.41)

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