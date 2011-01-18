Янукович сподівається на розвиток відносин з Японією за прогнозами Східного календаря

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ сподівається, що відносини України і Японії розвиватимуться за прогнозами Східного календаря: гармонійно, відкрито і стабільно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив сьогодні у Токіо під час зустрічі із представниками українських і японських ділових кіл, що відбулася у Японській федерації бізнесу «Кейданрен».

«З перших хвилин перебування у Японії я відчув гостинність та привітність її народу, про які я багато чув. Мене також вразило гармонійне поєднання багатовікових традицій та сучасності майже в усіх сферах життя вашої дивовижної країни: у культурі, побуті, їжі, стилі одягу», - сказав Президент України, звертаючись до присутніх японських бізнесменів.

При цьому він також відзначив символічність, що його перший міжнародний візит у цьому році здійснюється саме до Японії.

«За Східнім календарем 2011 рік, як вважається, принесе гармонію, відкритість та стабільність. Я сподіваюся, що ці риси стануть визначальними для наших двосторонніх відносин у найближчій перспективі», - підкреслив Президент України.

Він висловив сподівання, що інтереси японських ділових кіл до України постійно будуть зростати.