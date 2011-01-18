Анонс на 18 січня

* 18-21 січня Президент України В. Янукович відвідає Японію з офіційним візитом. 18-19 січня Президент України перебуватиме у м. Токіо, де планується аудієнція у Імператора Японії Акіхіто, проведення комплексних переговорів з Прем`єр-міністром Японії Н. Каном та зустрічей зі Спікером Палати представників Парламенту Японії Т. Йокоміті та Головою Палати радників Парламенту Японії Т . Нісіока. Передбачається виступ Президента України в штаб-квартирі Японської федерації бізнесу «Кейданрен» у рамках двостороннього бізнес-форуму за участю керівництва провідних корпорацій Японії. 19-21 січня Глава держави відвідає міста Кіото й Осака.

* Прес-конференція на тему: «Що таке ОСББ і кому вони потрібні: владі, житловим господарствам чи мешканцям?». Учасники: голова Об`єднання співвласників багатоквартирних будинків "Перший будинок" Михайло Кальтагейсер; голова Федерації роботодавців житлово-комунального господарства України Олег Адамов.

* Прес-конференція на тему: «Закон про ринок землі: початок інвестиційного раю в Україну і нове життя для аграріїв?». Учасники: Сергій Святко, голова ГП «Земельний фонд»; Валерій Греков, директор державного науково-технологічного Центру охорони родючості грунтів Міністерства Аграрної політики і продовольства; Микола Стрижак, віце-президент Асоціації фермерів і приватних землевласників; представники Держкомзему.

* 11-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція голови Головного Контрольно-ревізійного управління України Петра Андрєєва на тему: "Підсумки діяльності Головного Контрольно-ревізійного управління України за 2010 рік" (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

* Відбудеться церемонія, під час якої буде оголошено про те, що Компанія «Епіцентр К» стане національним спонсором УЄФА ЄВРО 2012 ™. Виконавчий директор УЄФА Events SA Девід Тейлор разом із засновниками компанії «Епіцентр К» Олександром і Галиною Герегами підпишуть договір про співпрацю. Також відбудеться прес-конференція для ЗМІ.

* Прес-конференція, організована туроператором MIBS Travel та авіакомпанією "АероСвіт" у зв`язку з затримкою авіарейсу Пунта-Кана-Київ 09.01.11/10.01.11. Керівництво компаній надасть детальну інформацію про події та відповість на запитання представників ЗМІ.

* 12-30 - в УНІАН відбудеться прес-конференція компанії «Діавест-комп`ютерний світ» на тему: «Тенденції ІТ-ринку України. Результати 2010 року. Успішний досвід подолання кризи». Голова правління Анатолій Балюк поділиться результатами роботи за 2010 рік і своїм баченням перспектив ринку IT-технологій України на 2011 рік. Криза ... починає закінчуватися або... закінчує починатися? Основні моменти конференції: оптимізація товарних запасів; надавати пріоритет тому процесу, який дає найбільші гроші; ніяких нових «ERP систем» та інших модних штучок, об`єднання з конкурентом або партнером - взято в управління 5 магазинів МКС Всі серед кращих. Закупівля на основі "прогнозу продажів" - збільшує зростання продажів всієї мережі на 50% рік від року. У 2010 р. створено корпоративний відділ на основі колишніх співробітників компанії "Версія" і унікальний проект «Computer fashion», не має конкурентів і займає окрему нішу на ринку комп`ютерних технологій. Учасники: Анатолій Балюк, голова правління, Ліана Чеберніна, директор з маркетингу (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: (044) 251-11-11, (067) 329-94-46, e-mail: merezha@diawest.com.

* Відбудеться прес-конференція на тему: «Мито на імпортні нафтопродукти: наслідки для споживача і ринку» Учасники: - Вільям Козик – керівник «Шелл Рітейл Україна»; - Юрій Кучабський - віце-президент з комерційних питань ПАО «Концерн Галнафтогаз» (мережа ОККО); - Ігор Майстренко - глава представництва компанії "Орлен Летува" (Литва) в Україні; - Леонід Косянчук - президент Асоціації «Об’єднання операторів ринку нафтопродуктів України»; - Сергій Куюн - директор ТОВ «Консалтингова группа А-95» Прес-конференція транслюватиметься в режимі он-лайн на сайті www.imk.com.ua

* Прем`єр-міністр України Микола Азаров відвідає Центр високих технологій Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій.

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