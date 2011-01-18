ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 18 січня

Економічні матеріали Українські ЗМІ

«Діло» подає матеріал «Головні помилки Податкового кодексу», в якому пише – поспішність, з якою готувався Податковий кодекс, не могла не призвести до цілого ряду суперечностей, неузгодженостей в економічній конституції країни, які виходять за межі простих помилок юридичної техніки…

http://delo.ua/ukraine/glavnye-oshibki-nalogovogo-kode-150262/

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Також «Діло» публікує матеріал «Експерти: Ставки за кредитами на покупку авто в 2011 році знижуватися не будуть», в якому подає прогнозну оцінку ситуації учасників ринку…

http://delo.ua/finance/eksperty-stavki-po-kreditam-n-150279/

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Видання «Комерсант-Україна» в публікації «Все індивідуально» пише - боротьба позичальників, які не хочуть повертати кредити, з банками вийшла на новий рівень. Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ визнав незаконність видачі валютних кредитів без індивідуальної валютної ліцензії. Банкіри і Нацбанк продовжують наполягати на тому, що для здійснення кредитних операцій достатньо генеральної ліцензії, і сподіваються оскаржити рішення у Верховному суді (ВСУ). При цьому в очікуванні аналогічних рішень ВСС України щодо інших позичальниках банки почнуть підвищувати кредитні ставки…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1569439

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Також «Комерсант-Україна» в публікації «Підвищення з пересадками» пише - Мінінфраструктури відмовилося від запланованого з 1 січня разового підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на користь щомісячного зростання. Перегляд діючих з 2008 року ставок дозволить "Укрзалізниці" збільшити доходи на 4,76 млрд. грн. Але проти даної ініціативи виступили підприємства гірничо-металургійного комплексу, які вже звернулися в Кабмін з проханням понизити удвічі заплановане зростання тарифів…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1569470

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Видання «Экономические известия» в публікації «Віктор Янукович зустрінеться з імператором Японії і виступить перед топ-менеджерами корпорацій країни» пише - сьогодні президент України з офіційним візитом прибуває до Японії. Київ прагне інтенсифікації політичного діалогу і розширення торговельно-економічної співпраці…

http://state.eizvestia.com/full/viktor-yanukovich-vstretitsya-s-imperatorom-yaponii-i-vystupit-pered-top-menedzherami-korporacij-strany

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Також «Экономические известия» в публікації «Беззаконня набирає оберти» пишуть - закони де-факто пишуться і схвалюються в Адміністрації президента, а за їх ухвалення і наслідки відповідальності взагалі ніхто не несе. У 2010 році саме ці дві ключові тенденції визначали законодавчу діяльність Верховної Ради в судовій сфері. Як наслідок, сьогодні робота судів набагато більше вигоди приносить вузькій групі людей при владі, ніж всьому українському суспільству…

http://state.eizvestia.com/full/bespredel-nabiraet-oboroty

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«Экономические известия» в публікації «Світовий попит на продовольство допомагає хімікам» пишуть - добрива дорожчають услід за прайсами на аграрних біржах. Агрохолдинги перемикаються на альтернативні добрива з великим вмістом азоту…

http://markets.eizvestia.com/full/mirovoj-spros-na-prodovolstvie-pomogaet-himikam

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«Газета по-київськи» в публікації «Схил з`їжджає на Майдан» пише – фахівці говорять, що тротуар біля Жовтневого палацу в столиці йде з-під ніг через квітковий годинник на вул. Інститутській...

http://mycityua.com/articles/city/2011/01/18/005931.html

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Також «Газета по-київськи» в публікації «З вас 210 грн. – на утримання чиновників» пише – утримання київських чиновників і депутатів – недешеве задоволення. У 2011 році на них заплановано виділити з міського бюджету 560,6 млн. грн...

http://mycityua.com/articles/city/2011/01/17/215633.html

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Видання «Сьогодні» в публікації «Де в Києві можна зустріти ВІПів» пише – Кільчицька гуляє в Маріїнському парку, Яценюк заглядає у винний супермаркет на Героїв Сталінграду, а Довгий - у храм…

http://www.segodnya.ua/news/14213810.html

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Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Експерти: «Ринку безготівкових платежів необхідне прозоре держрегулювання» пише - безготівкові платежі активно розвиваються у всьому світі, їх значення в глобальному масштабі постійно збільшується. У таких умовах увага держави до цього сегменту є закономірною. Про перспективи розвитку даного ринку в Україні УНІАН розповіли експерти...

http://economics.unian.net/rus/detail/74130

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Російські ЗМІ

Видання «Ведомости» в публікації «Після угоди правами не махають» пише – мегаальянс «Роснафти» і ВР спантеличив російських акціонерів ТНК-ВР. Вони стверджують, що британська компанія повинна була запропонувати операцію ТНК-ВР, якій, може, теж цікаві акції «Роснафти» і проект в Арктиці...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/253288/posle_sdelki_pravami_ne_mashut

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Також видання «Ведомости» в публікації «Хитрість «Альфи» пише – в Vimpelcom Ltd. починається нова війна акціонерів: Telenor виступила проти підтриманого «Альфа-групп» поглинання Wind Telecom єгипетського мільярдера Нагіба Савіріса. Але операції це не перешкодить, якщо її схвалить хоча б третина міноритаріїв...

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/253290/hitrost_alfy

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Видання «Известия» в публікації «Пластик змін» пише – стали відомі зовнішній вигляд і деталі роботи універсальної електронної карти (УЕК) - по суті замінника паспорта для жителів Росії...

http://www.izvestia.ru/economic/article3150478/

(УНІАН)